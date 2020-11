koda hat neuartige Gurtschlösser entwickelt: Sie leuchten im Dunkeln und zeigen an, ob man angeschnallt ist oder nicht. Das neue Anschnall-System haben sich die Tschechen patentieren lassen.Eine weiße LED schaltet automatisch auf Rot um, wenn jemand auf dem Sitz Platz nimmt. Sobald die Person sich anschnallt, wird sie Grün.

Dank verschiedenfarbiger LEDs könnten die Gurtschlösser auch ans Ambientelicht angepasst werden. ©Skoda

Die neuen Gurtschlösser sollen vor allem Eltern helfen zuAußerdem könnten die Schlösser beispielsweise beim Einsteigen im Dunkeln blinken und so gerade auf der Rückbank noch besser von den Passagieren gesehen werden, oder sie könnten sich farblichWährend Skoda für solche praktischen Patente schon bekannt ist, lassen sich andere Hersteller deutlich abwegigere Ideen schützen. So hat Volvo ein Lenkrad angemeldet, das auf Wunsch zum Beifahrer wandert , während Tesla einen Laser-Scheibenwischer in petto hat.