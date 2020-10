as Lenkrad flexibel zwischen Fahrer und Beifahrer wechseln? Was sich im ersten Moment absurd anhört, hat sich Volvo kürzlich patentieren lassen vom teilautonomen Alltagsauto bis zum Sportwagen ist der Einbau eines solchen Lenkrads denkbar.

Auch der Schaltknauf könnte zusammen mit dem Lenkrad verschoben werden.

Volvos neues Patent beschreibt ein Lenkrad, dasDabei soll eine flexible Positionierung möglich sein – neben der Fahrer- und Beifahrerseite zeigt eine Abbildung in der Patentschrift auch eine Stellung in der Mitte des Armaturenbretts. Volvo beschreibt zum einen ein durchgängiges Display, das sich über das komplette Armaturenbrett zieht, sowie ein kleines Display, das direkt am Lenkrad befestigt ist. Ob sich das Rad mithilfe eines E-Motors oder mechanisch verschieben lässt, geht aus der Schrift noch nicht hervor.Damit auf der Fahrer- und Beifahrerseite keine Pedale verbaut werden müssen, werden im Volvo-Patent druckempfindliche Bereiche in den Fußmatten als Pedal-Ersatz skizziert.