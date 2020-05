Kondensatoren werden in der Elektrik vornehmlich dafür verwendet,zu speichern. Für den Antrieb eines Hybridfahrzeugs ist der Verwendungszweck allerdings eher ungewöhnlich. Deshalb verlässt sich Mazda nicht nur auf den temporären Stromspeicher. Ein klassischer, aber dafür mitspeist den E-Motor für die Hinterachse. Er kann auch die Vorderachse mit Strom versorgen, sollte die gespeicherte Energie im Kondensator einmal nicht reichen. Lautsollen in erster Linie derund derantreiben. Erst wenn bei hohen Geschwindigkeiten viel Leistung abgerufen wird, sollen sich die beiden Radnabenmotoren zuschalten.

Die Ansicht zeigt, dass der Kondensator (7) auf dem Wankelmotor Platz findet.

Aber wozu das Ganze?Durch die relativ kurzen Wege zwischen Kondensator und E-Motoren an der Vorderachse sind kürzere Kabel als sonst nötig. Außerdem ist der Kondensator viel leichter als eine entsprechend große Batterie. Das macht in der Summe einiges aus, da diemüssen, also einen entsprechenden Querschnitt brauchen.Ob Mazda dieses Patent auch wirklich umsetzt, ist fraglich. Es bleibt abzuwarten, wie effizient diese Art von Hybridantrieb wirklich ist. Ob Mazda wirklich vorhat, den Wankelmotor zurückzubringen, muss sich auch noch zeigen. Geht es nach dem Patent, eignet sich der Kreiskolbenmotor vor allem durch seineals Verbrenner-Part für das ungewöhnliche Antriebskonzept. Als Alternative beschreibt die Patentschrift aber auch V-Motoren (Anordnung der Zylinder in V-Form).