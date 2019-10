Für alle, die mehr wollen, hat Mazda eine Version des MX-30 mitin petto. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um einen kompakten Wankelmotor, der im Heck sitzt und einen Generator antreibt. Der wiederum versorgt die Akkus mit Strom und vergrößert die Reichweite deutlich. Allerdings hat sich dieses Konzept in Europa bislang noch nicht wirklich durchgesetzt: BMW hat seinen i3 mit Range Extender wieder vom Markt genommen, und Audis Studie vom A1 , die 2010 vorgestellt wurde und ebenfalls einen Wankelmotor in der Ersatzradmulde hatte, kam erst gar nicht auf den Markt.

Auch einen Allradantrieb wird es beim Mazda MX-30 vorerst nicht geben. Der Elektromotor treibt die Vorderräder an, dennoch soll sich das SUV beim Lenken und vor allem beim Bremsen ganz natürlich anfühlen. Eine große Aufgabe, an denen auch andere schon lange tüfteln. Damit es flott um die Ecken geht, nutzen die Japaner die: Beim Einlenken wird bei Bedarf das Drehmoment reduziert, was in der Folge die Vorderräder entlastet. Beim MX-30 mit dem zusätzlichen Effekt, dass dieser Fahrdynamik-Eingriff wegen des Elektromotors noch schneller vonstattengeht. Dazu kommt eine – dank der Batterie – sehr steife Karosserie. Beim MX-30 kommen noch andere Helfer zum Einsatz, darunter der Abbiege-Assistent, ein Spurhalte-Assistent und ein Totwinkel-Assistent.