Automesse

Es ist nicht das erste Mal, dass der chinesische Hersteller Great Wall Motors ein Auto auf die Räder stellt, das verblüffende Ähnlichkeit mit einem Fahrzeug aus Deutschland hat. 2021 stellte Great Wall auf derin Shanghai eine Studie der Elektro-Marke Ora vor, die optisch stark an den VW Käfer angelehnt war – und mit dem Next Ora Cat ein weiteres Modell, das etwas an einen gestauchten Panamera erinnert.