Der 370Z-Nachfolger könnte einen Drei-Liter-V6 mit Turboaufladung und deutlich über 400 PS bekommen.

Der mattschwarze Prototyp mit orangen Akzenten ist auf den ersten Blick kaum vom Serienmodell zu unterscheiden.Das könnte darauf hindeuten, dass der Nachfolger einen deutlich stärkeren Motor bekommt. AUTO BILD tippt auf den Auch eine Elektrifizierung des Sportwagens ist laut Nissan noch nicht vom Tisch . Das bedeutet gleichzeitig eine Abkehr vom Saugmotorkonzept, das den 370Z so besonders machte. Der ist aktuell ab 34.730 Euro zu haben, was für einen Sportwagen mit 328 PS sehr fair ist. (Ersparnis Nissan 370Z Nismo bei carwow.de bis 7597 Euro.) Ob der Nachfolger bei der gestiegenen Leistung so günstig bleibt, ist fraglich.