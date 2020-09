D

AUTO BILD-Testsieger bei Amazon Dashcam: Nextbase 422 GW Testsieger Preis: 189,00 Euro DAB-Adapter: Albrecht DR 56+ Test- und Preis-Leistungs-Sieger Preis: 82,57 Euro Poliermaschine: Kunzer 7PM05 Testsieger Preis: 139,95 Euro

auerläufer Nissan GT-R: Nach 12 Jahren der Baureihe R35 ist noch kein Ende in Sicht. Zwar gab es schon diverse Modellpflegen für den sportlichen Japaner (2014, 2018), Nissan hat in Zusammenarbeit mit Italdesign das 50-jährige Jubiläum der Baureihe in einer auf 50 Stück limitierten Kleinserie zelebriert und die Gerüchte um eine neue GT-R-Generation reißen nicht ab, doch Nissan hält eisern am GT-R R35 fest. Nun berichtet die japanische Autoseite "Best Car Web" , dass 2022 eine letzte Sonderserie des aktuellen GT-R kommen soll.