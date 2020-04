I

n Deutschland spielt der Nissan Juke knapp zehn Jahre nach seiner Markteinführung keine besonders große Rolle. Während weltweit etwa eine Million Stück des optisch auffälligen Kompakt-SUVs abgesetzt wurden, so waren es hierzulande im Jahr 2019 kaum mehr als 2000 verkaufte Fahrzeuge. Noch unbekannter als der Basis-Juke dürfte ein kraftvolles Sondermodell sein, das an große japanische Supersportwagen erinnert: der Nissan Juke Nismo Leider hat dieser Juke außer dem Namenszusatz wenig mit Giganten wie dem GT-R Nismo zu tun, der Haustuner hat in diesem Fall lediglich kosmetisch Hand beim Kompakt-Nissan angelegt. Denn schon der stärkste Serien-Juke hatte mit 190 PS ordentlich Power unter der Haube, Nismo packte nochmal 10 PS und etwas Schminke drauf. Konkret bedeutet das tiefere Schürzen, Sport-Felgen und Heckspoiler außen, Alcantara-Sportsitze mit roten Ziernähten innen.