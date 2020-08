Nissan zeigt endlich Innenraumbilder seiner Studie Magnite für Indien. Das Innere des kleinen SUVs macht ordentlich was her. AUTO BILD hat die Infos.

M itte Juli 2020 hat jetzt gibt es auch erste Bilder des Innenraums. Und der sieht deutlich hochwertiger aus, als man es von einem SUV dieser Größe erwartet. Das optische Highlight der AUTO BILD-Testsieger bei Amazon Dashcam: Nextbase 422 GW Testsieger Preis: 189,00 Euro DAB-Adapter: Albrecht DR 56+ Test- und Preis-Leistungs-Sieger Preis: 82,57 Euro Poliermaschine: Kunzer 7PM05 Testsieger Preis: 139,95 Euro itte Juli 2020 hat Nissan die Studie Magnite , das kleinste SUV der Marke für Indien, enthüllt. Bislang kannten wir nur das Äußere,. Und der sieht deutlich hochwertiger aus, als man es von einem SUV dieser Größe erwartet. Das optische Highlight der Studie ist ohne Zweifel das Dekor des Armaturenbretts, das an die Schuppen eines Reptils in der Sonne erinnert. In ein metallisch wirkendes Material sind ovale, rot lackierte Vertiefungen eingelassen. Zur Beifahrertür hin ist die Fläche ebenfalls rot lackiert.

Es dominieren die Farben Rot und Schwarz

Die roten Akzente auf Sitzen und Türtafeln finden sich auch im Fond des SUVs. Mittig thront ein Zentraldisplay mit einer acht Zoll großen Bildschirmdiagonale, darunter befindet sich die Klimabedieneinheit. Hinter dem Lenkrad ist ein digitales Cockpit zu erkennen. Der Mitteltunnel beherbergt lediglich den Startknopf und den Schalthebel. Die Sitze scheinen mit Kunstleder bezogen zu sein. Sie sind teilweise mit dunkelroten Akzenten ausgestattet, genau wie die Türtafeln. Das gilt sowohl für die Vorder- als auch für die Rücksitze. Der Rest des Innenraums ist in Schwarz gehalten, bis auf einige Details aus gebürstetem Der Mitteltunnel beherbergt lediglich den Startknopf und den Schalthebel. Die Sitze scheinen mit Kunstleder bezogen zu sein. Sie sind teilweise mit dunkelroten Akzenten ausgestattet, genau wie die Türtafeln. Das gilt sowohl für die Vorder- als auch für die Rücksitze. Der Rest des Innenraums ist in Schwarz gehalten, bis auf einige Details aus gebürstetem Aluminium an den Lüftungsdüsen, dem Mitteltunnel und den Türen. Außerdem sollen ein Tempomat, eine 360-Grad-Kamera und Smartphone-Anbindung an Bord sein.

So günstig kann ein Auto sein