Nissan Pathfinder II: Gebrauchtwagen-Test

E igentlich war und ist der Pathfinder im Jahre 2004 einen Geländewagen auf die Beine gestellt, der das Zeug zum Erfolgsauto hatte: semipermanenter Pathfinder vom Verkaufsstart weg auch in Deutschland gefragt war. Doch die Pathfinder -­Besitzer kamen oft frühzeitig wieder zurück zu den Nissan -­Vertragshändlern – zur Mängelbeseitigung: brechende Kunststoffe, zirpende Innenverkleidungen, Klappergeräusche, elektrische Störungen. igentlich war und ist der Nissan Pathfinder II ein toller Geländewagen. Denn Nissan hatte Anfang der 2000er­-Jahre so richtig Kundenforschung betrieben und mit demim Jahre 2004 einen Geländewagen auf die Beine gestellt, der das Zeug zum Erfolgsauto hatte: semipermanenter Allrad plus Untersetzung, starker und recht sparsamer 2.5­-Turbodiesel mit 174 PS , riesiger Laderaum dank Steilheck, 700 Kilogramm Zuladung, drei Tonnen Anhängelast. Und das Ganze zu einem Preis von nur 33.900 Euro. Nicht etwa mit Nacktausstattung, sondern bereits mit Klimaautomatik und 17­-Zoll­-Alurädern. Klar, dass dervom Verkaufsstart weg auch in Deutschland gefragt war.

Nach den Konstrukteuren kamen die Kostensparer

Starker und recht sparsamer 2.5­-Turbodiesel, riesiger Laderaum, 700 Kilogramm Zuladung – eigentlich hatte der Pathfinder das Zeug zum Erfolgsauto. ©Christian Bittmann / AUTO BILD Pathfinder war durchdacht. Aber nachdem die Konstrukteure fertig waren, machten sich offenbar die Kostensparer über das Auto her, knebelten die Zulieferer, reduzierten den Rostschutz und verordneten billige Schalter und miese Kunststoffe. Ein ebenso typisches wie ulkiges Beispiel für diese verfehlte Sparpolitik zeigt sich an der Heckklappe von vielen Pat hfinder . Die rostet vornehmlich und überraschend an der Griffblende. Die ist nämlich derart unpräzise gefertigt, dass sie bereits bei der Montage im Werk praktisch unweigerlich zum Abschaben des darunterliegenden Lacks führt. Die Folge: Rost. Was macht Nissan ? Bessert nach, aber wie! Keine Frage, die Konstruktion deswar durchdacht. Aber. Ein ebenso typisches wie ulkiges Beispiel für diese verfehlte Sparpolitik zeigt sich an der Heckklappe von vielen. Die rostet vornehmlich und überraschend an der Griffblende. Die ist nämlich derart unpräzise gefertigt, dass sie bereits bei der Montage im Werk praktisch unweigerlich zum Abschaben des darunterliegenden Lacks führt. Die Folge: Rost. Was macht? Bessert nach, aber wie!

Technik Allradantrieb semipermanent über el. gereg. Lamellenkupplung Kraftverteilung v:h 0:100 – 50:50 Traktionshilfen el. Schlupfregelung durch Bremseingriff v+h Geländeuntersetzung 2,6:1 Aufbauweise Stahlblechkarosserie auf Leiterrahmen L/B/H 4740 (ab 2010: 4820)/1850/1865 mm Bodenfreiheit/Wattiefe 230/450 mm Tankinhalt 80 l Anhängelast gebr./ungebr. 3000 (3.0 dCi: 3500)/750 kg Kofferraumvolumen 515-2091 l Pathfinder ­-Besitzer. Jedenfalls dann, wenn er ein Automatikmodell gewählt hat. Die stammt von Jatco/Japan und funktioniert eigentlich gut. Die Konstrukteure haben sogar an eine korrekte Temperierung des Automatiköls gedacht und einen ordentlich dimensionierten Öl­/Wasserkühler vorgesehen, sodass auch Gelände­ oder Anhängerfahrt das Ersatzteilkosten* Kotflügel vorn 410 Euro Scheinwerfer 376 Euro Bremsscheiben vorn (ein Satz) 271 Euro Bremsklötze vorn (ein Satz) 109 Euro Automatikgetriebe (neu) 6781 Euro Motor ohne Anbauteile (AT) 5945 Euro Generator (AT) 518 Euro Anlasser (AT) 322 Euro Wasserpumpe (neu) 156 Euro Auspuff ohne Kat 859 Euro * Preise am Beispiel eines Pathfinder 2.5 dCi mit Automatikgetriebe, Baujahr 2014 Die Werkstätten werden angewiesen, alberne Gummistückchen und läppische Klarsichtfolie unter der Griffblende anzubringen – keine Dauerlösung. Noch ein Beispiel für verfehlte Sparpolitik gefällig? Jetzt wird es aber richtig teuer für den­-Besitzer. Jedenfalls dann, wenn er ein Automatikmodell gewählt hat. Die stammt von Jatco/Japan und funktioniert eigentlich gut. Die Konstrukteure haben sogar an eine korrekte Temperierung des Automatiköls gedacht und einen ordentlich dimensionierten Öl­/Wasserkühler vorgesehen, sodass auch Gelände­ oder Anhängerfahrt das Getriebe nicht umbringt. Aber dieser Kühler ist von derart mieser Qualität, dass er trotz Verwendung hochwertigen Kühlmittels durchrostet, wodurch sich Wasser und Öl vermischen. So etwas nimmt gerade ein Automatikgetriebe richtig übel, muss dann aufwendig repariert oder ganz ausgetauscht werden. Preis: rund 6800 Euro plus Einbau – oft das wirtschaftliche Todesurteil.

Die Kupplung hält selten länger als 100.000 Kilometer