Gebrauchtwagen mit Garantie 9.990 € Nissan Qashqai 1.6 dCi Acenta 4x2, Diesel 33.928 km 33.928 km 96 kW (131 PS) 96 kW (131 PS) 08/2013 08/2013 Anfragen Nissan Qashqai 1.6 dCi Acenta 4x2, Diesel + 06122 Halle, PS Union GmbH Autohaus Halle-West Zum Inserat Diesel, 4.5 l/100km (komb.) CO2 119 g/km* In Kooperation mit

Qashqai

ls "pure Streetart" – also echte Kunst von der Straße– bezeichneten die hauseigenen Marketingstrategen den Nissan Qashqai im Katalog 2013. Das ist sicher übertrieben. Aber ein Kompakt-SUV, das zudem alles andere als hässlich ist, war der Japaner schon immer. Auch in der, als Fünf- wie als Siebensitzer . Ein solches Spätexemplar mitsteht jetzt als Gebrauchtwagen Nissan Qashqai 1.6 dCi Acenta in Halle an der Saale zum Verkauf. Für nurvon 25.940 Euro.Der in England gebautewar bei seiner Geburt einer derfür das mittlerweile. Und obwohl die Zahl der Konkurrenten (u.a. VW Tiguan, Ford Kuga, Hyundai Tucson) massiv gewachsen ist,bis heute im Haifischbecken der stadttauglichen SUVs . Kein Wunder, dass die dritte Generation in den Startlöchern steckt und vermutlich im kommenden Jahr auf den Markt kommen wird. Der damalsüberzeugt seit jeher mit, angenehm, einerund. Dervermerkte jedoch beim Typ J10 (erste Generation) anfällige Beleuchtung und Probleme mit der Geräuschdämmung . Im AUTO BILD-Kummerkasten gab es Klagen übersowie festsitzende Bremssättel und quietschende Bremsen. Dies alles gilt es beim Kauf zu beachten oder zu überprüfen.