llrad war gesetzt beim. Auch für die dritte Generation; und auch wenn der Allradanteil in Deutschland nur gut elf Prozent betrug. Denn der Mobilitätsgewinn durch die zweite Antriebsachse gehörte von Anfang an zumdes Japaners: Eine Kreuzung aus SUV und Kompakt-Pkw, die 2006 als originelle Alternative die Nachfolge des glücklos-langweiligenantrat.

Nissan liefert nicht alle denkbaren Antriebsversionen in ein und demselben Auto; derist ausschließlich mit einem ganzBenzinmotor zu haben: demin zwei Leistungsversionen. Die stärkere Variante gibt's außer mit Sechsgangschaltung auch mit stufenloser Automatik; und nur diese Version ist auch mit Allradantrieb lieferbar. Heißt: keinmit Handschaltung mehr – und nach Nissan-Aussage auch künftig kein Hybrid,, kein E-Qashqai. Auch der Qashqai ePower im nächsten Jahr ist eigentlich ein Benziner; seinen Antrieb besorgt zwar ein E-Motor, aber der bezieht seinen Strom aus einem permanent mitlaufenden, benzinbetriebenen Generator. Den wird's auch nur mitgeben.

Keine Wahl: Wer den an beiden Achsen angetriebenen Qashqai will, bekommt immer eine Automatik.

Begnügen wir uns also beimmit dem Benziner und der. Was nicht schwerfällt. Zwar leiden die nominellendurch das 4WD-Mehrgewicht von rundetwas (Vmax minus 1 km/h, 0-100 plus 0,7 Sekunden), trotzdem wirkt der Qashqai munter, reagiert wach aufs Gas. Den Antriebs-Wahlschalter des Vorgängers hat Nissan aufgegeben, stattdessen gibt es jetzt einen, der außer der Allradsteuerung auch Lenkung, Gaspedalcharakter und Schaltstrategie der Automatik verändert. Das klappt prima; und das Allradsystem mit neuerfür die Kraftzufuhr zur Hinterachse reagiert flink und wirksam. Weil der 2000 Euro teure Allrad aber erst ab dermitfährt, werdenfällig ( zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 6912 Euro ). Und mehr Anhängelast als 1,8 Tonnen wie beim Fronttriebler gibt es auch nicht. Womöglich erklärt das die mageren elf Prozent 4x4-Anteil.