Die Besonderheiten des M-Spec Nür beziehen sich in erster Linie auf den Motor. Unter der Haube sitzt natürlich der legendäre Reihensechszylinder RB26 in der Topversion RB26DETT. Der kryptische Name setzt sich zusammen aus der Motorenreihe (RB), den 2,6 Litern Hubraum (26), den zwei obenliegenden Nockenwellen (D = DOHC, Dual Overhead Camshaft), der elektronisch geregelten Einspritzung (E) und der Twinturbo-Aufladung ( TT ).