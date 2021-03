Derist im 812 ganz klassisch vor dem Fahrer platziert. Ab Werk schüttet der Sauger 800 PS und 718 Nm Drehmoment aus. Mit der neuen Auspuffanlage samt optionalen Sport-Katalysatoren steigt der Output aufEin weiteres Leistungskit ist laut Novitec noch in Arbeit. Schon jetzt vergehen statt glatten drei nur nochdie Höchstgeschwindigkeit steigt um fünf aufBei offenem Dach dürfte der dann herrschende Sturm im Cockpit wohl jeder Frisur den Garaus machen. Die neue Sprintzeit bis 200 wird nicht angegeben, die Serie schafft das in 8,5 Sekunden. Wie bei Novitec üblich, kann die Abgasanlage zur besseren Wärmeabfuhr optional mit Gold beschichtet werden. Entscheidet man sich für eine Anlage aus superleichtem Inconel,ein. Bei rund 1,6 Tonnen Leergewicht dürfte das allerdings nur mäßig spürbar sein.

Die vier 110-mm-Endrohre sind entweder in poliertem Edelstahl oder matter Beschichtung zu haben.

Um auch die Fahreigenschaften zu verbessern, hat Novitec einigeim Programm. Eine Frontspoilerlippe sorgt für zusätzlichen Abtrieb, und das Cover für den zentralen Lufteinlass führt zu mehr Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Auch neue Seitenschweller, die dreiteilige Abrisskante am Heck und Carbon-Teile an der Heckschürze sollen die Aerodynamik verbessern. Carbon-Spiegelkappen und diverse Luftauslass-Blenden aus Carbon runden das Karosserie-Programm ab. Dazu ist einedurch Sportfedern zu haben, optional mit hydraulischem Vorderachs-Lift. Die Radhäuser schmücken mit Vossen entwickelte Felgen in Zentralverschluss-Optik.