Laut Novitec soll das Leistungstuning die Standfestigkeit des Biturbo V8 nicht beeinträchtigen. ©NOVITEC GROUP

uning und Ferrari . Ob das Freude oder Frevel bedeutet, muss hier jeder selbst beantworten. Nur so viel: es geht, und wie. Das beweist auch das neueste Projekt vonwieder. Der Edeltuner hat sich einen F8 Tributo geschnappt und ihm ein umfangreichesgegönnt.Allem voran bekommt derLeistungsupdates in verschiedenen Stufen. Statt 720 PS und 770 Nm Drehmoment bringt es die stärkste aufDamit soll sich der Hecktriebler inschießen und erst jenseits derdie Segel streichen. Zustande kommt die Mehrleistung viamit Carbon-ummantelten Endrohren.Die Anlage ist optional in extraleichtem Inconel-Material gefertigt und – ebenfalls optional – mit Gold beschichtet, genauso wie die 100-Zellen-Sportkatalysatoren. Dadurch wird die Wärmeabfuhr verbessert. Die Technik ist nicht neu, sondern wurde schon Anfang der 1990er bei der Supersportwagenikone McLaren F1 angewendet.