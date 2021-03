Der McLaren 765LT von Novitec ist ein Bugatti Veyron-Killer

Im Heck des 765LT sitzt einder serienmäßig die namensgebenden 765 PS ausspuckt. Novitec bietet zwei Leistungskits an, wobei jeweils ein Zusatzsteuergerät für das Powerplus verantwortlich ist. Die zweite Stufe beinhaltet zusätzlich eine Inconel-Abgasanlage und Keramik-beschichtete Verrohrung für die Frischluftseite der Turbolader. In Summe stehen dannauf dem Zettel, die mit den knapp 1350 Kilogramm leichtes Spiel haben. Nur 2,5 Sekunden vergehen bis 100 km/h,erreicht. Ein 1001 PS starker Bugatti Veyron nimmt sich dafür 2,84 respektive 8,9 Sekunden Zeit! Nur bei der Höchstgeschwindigkeit vonmuss der Novitec-McLaren dem Bugatti den Vortritt lassen.

Die extremen Schalensitze sind Serie, die Carbon-Schweller im Einstieg dagegen von Novitec.

Darüber hinaus bietet Novitec noch diverse Extras an. Die Auspuffanlage lässt sich mitoder mit Gold zur Wärmeisolierung aufrüsten. Auf der Optik-Seite sind Carbonteile wie Scheinwerfereinsätze, Einstiegsleisten, Lufteinlässe, Kofferraumhaube und eine Lufthutze im Programm.holen den McLarennäher an den Asphalt. Die Felgen in den Misch-Dimensionen 20 und 21 Zoll wurden zusammen mit Vossen entwickelt und sind mit über 70 Farben individualisierbar. Auch der Innenraum lässt sich nach Wunsch mit Leder, Alcantara und Carbon veredeln. Was das Tuning kostet, verrät Novitec auf Anfrage. Bei einem Grundpreis von 327.000 Euro für den 765LT sollte man aber keine Sondertarife erwarten.