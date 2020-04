Viele Autohäuser werben im harten Kampf um Kunden mit zinsfreien Krediten. Aber nur, wenn mit dem Abschluss eines Autokredits keine Kosten, Zinsen oder Gebühren verbunden sind, handelt es sich um eine "echte" Null-Prozent-Finanzierung. Allerdings macht man mit der günstigen Finanzierung nicht immer ein Schnäppchen. Denn nicht selten schlagen die Händler die beim Kredit gesparten Kosten an anderer Stelle wieder drauf. In manchen Angeboten verstecken sich deswegen erhebliche Zusatzkosten.

Versteckte Kosten bei der Null-Prozent-Finanzierung

Trotz niedrigem Leitzins, hat eine Bank kaum Interesse daran, ihr Geld kostenlos zu verleihen. Wenn ein Autohändler also mit seinem Kreditinstitut Konditionen für eine Null-Prozent-Finanzierung vereinbart, werden vermutlich Kosten auf ihn zukommen – wenn auch sehr geringe. Diese wird er in irgendeiner Form an den Käufer weitergeben. Deswegen muss eine Null-Prozent-Finanzierung unterm Strich nicht unbedingt günstiger sein, als ein niedrig verzinster Autokredit. Die versteckten Kosten können zum Beispiel hier lauern:

Autopreis: Hier werden die Kosten für die Null-Prozent-Finanzierung einfach draufgeschlagen. Der Autokredit ist dann zwar zinsfrei, dafür ist der Wagen letzten Endes teurer, als er sein müsste. Wichtig ist deshalb der vorherige Vergleich unterschiedlicher Angebote. Zum einen, indem sich ein Überblick über die Preise vergleichbarer Autos verschafft wird und zum anderen, indem der Endpreis Hier werden die Kosten für die Null-Prozent-Finanzierung einfach draufgeschlagen. Der Autokredit ist dann zwar zinsfrei, dafür ist der Wagen letzten Endes teurer, als er sein müsste. Wichtig ist deshalb der vorherige Vergleich unterschiedlicher Angebote. Zum einen, indem sich ein Überblick über die Preise vergleichbarer Autos verschafft wird und zum anderen, indem der Endpreis unterschiedlicher Finanzierungsmodelle herangezogen wird.

Vor dem Abschluss des Kreditvertrags für das neue Auto, sollte er gründlich auf versteckte Zusatzkosten überprüft werden. Bearbeitungsgebühren: Beim Kreditvertrag und dem Kaufvertrag für das Auto handelt es sich um zwei unterschiedliche Verträge. Der Kreditvertrag über die Null-Prozent-Finanzierung wird – auch wenn er im Autohaus unterschrieben wird – mit der Bank geschlossen. Der Kaufvertrag ist davon losgelöst und besteht zwischen Kunde und Händler. Der Verkäufer hat die Möglichkeit, hier Gebühren für erbrachte Leistungen einfließen zu lassen und so die entstandenen Kosten der zinsfreien Anleihe zu decken. Beim Kreditvertrag und dem Kaufvertrag für das Auto handelt es sich um zwei unterschiedliche Verträge. Der Kreditvertrag über die Null-Prozent-Finanzierung wird – auch wenn er im Autohaus unterschrieben wird – mit der Bank geschlossen. Der Kaufvertrag ist davon losgelöst und besteht zwischen Kunde und Händler. Der Verkäufer hat die Möglichkeit, hier Gebühren für erbrachte Leistungen einfließen zu lassen und so die entstandenen Kosten der zinsfreien Anleihe zu decken.

Restschuldversicherung: Häufig ist mit der Null-Prozent-Finanzierung auch der Abschluss einer Versicherung verbunden. Meist ist es eine Häufig ist mit der Null-Prozent-Finanzierung auch der Abschluss einer Versicherung verbunden. Meist ist es eine Restschuldversicherung . Diese ist in der Regel teuer und bietet nicht in allen Fällen den gewünschten Schutz. Ist die Versicherung erforderlich, sollten die Kosten unbedingt in die Kalkulation für die Autofinanzierung miteinbezogen werden.

Separates Kreditkonto: Einige Banken wickeln den Autokredit und dessen Rückzahlung über ein separat eingerichtetes Kreditkonto ab, für das zusätzliche Kontoführungsgebühren anfallen. Zudem werden über das Konto ggf. Verzugszinsen berechnet, wenn der Kredit nicht rechtzeitig bedient wird. Dieser Zinssatz ist in der Regel variabel und kann höher sein als der Zins auf den Dispo.

Kreditkarte: Besondere Vorsicht ist geboten, wenn an die Autofinanzierung eine Kreditkarte gekoppelt ist. Diese hat oft einen eigenen Kreditrahmen. Wird die Kreditkarte in Anspruch genommen, werden Zinsen fällig, denn das "0%-Angebot" gilt nur für das Auto, nicht für die Kreditkarte. Läuft diese Karte auch über das Kreditkonto für die Finanzierung, muss der Betrag, der über die Kreditkarte ausgegeben wurde, zusätzlich auf das Konto eingezahlt werden. Denn die monatlichen Raten gelten nur für die Finanzierung, nicht für den Kauf mit der Kreditkarte.

Gesonderte Schlussrate: Vor Vertragsabschluss ist unbedingt zu prüfen, ob die monatlichen Raten über die Laufzeit der Null-Prozent-Finanzierung ausreichen, um den Kredit vollständig zu tilgen. Häufig stricken die Banken ein Paket, bei dem am Ende der Laufzeit eine Schlussrate von erheblicher Höhe übrig bleibt. Manchmal ist die Tilgung dieser Schlussrate bereits im Vorhinein über einen Rahmenkreditvertrag mit hohen Zinsen geregelt. Das Null-Prozent-Angebot bezieht sich lediglich auf die vereinbarte Laufzeit des Autokredits, nicht auf die Schlussrate.

Widerrufsrecht bei der Null-Prozent-Finanzierung

Für alle vor dem 21. März 2016 abgeschlossenen Null-Prozent-Finanzierungen beim Auto gibt es kein gesetzliches Widerrufsrecht. Die Begründung: Bei einer kostenlosen Finanzierung handele es sich nicht um einen Verbraucherdarlehensvertrag im Sinne des Gesetzes, da es kein "entgeltlicher Darlehensvertrag" (§ 491 BGB) sei. So entschied der Bundegerichtshof am 30. September 2014 (Az. XI ZR 168/13). Dementsprechend kann es bei älteren Verträgen passieren, dass der Kaufvertrag des Autos zwar widerrufen wird, der damit verbundene Autokredit trotzdem weiter abbezahlt werden muss.

übliche Widerrufsfrist von zwei Wochen. Wer nach Abschluss der Autofinanzierung zu null Prozent also merkt, dass die monatlichen Raten das Budget zu stark belasten, kann binnen 14 Tagen von dem Kreditvertrag zurücktreten. Sofern Kauf- und Kreditvertrag ein verbundenes Geschäft darstellen (was bei Autokrediten i.d.R. der Fall ist), kann mit dem Widerruf des Kredits auch der Kaufvertrag widerrufen werden. (Wie sie auch später gegebenenfalls noch vom Kreditvertrag zurücktreten können, lesen Sie hier.) Dank einer Überarbeitung des Kreditvergabegesetzes gilt seit dem 21. März 2016 jetzt auch für zinsfreie Kredite das gesetzliche Widerrufsrecht . Dazu zählt zum Beispiel die. Wer nach Abschluss der Autofinanzierung zu null Prozent also merkt, dass die monatlichen Raten das Budget zu stark belasten, kann binnen 14 Tagen von dem Kreditvertrag zurücktreten. Sofern Kauf- und Kreditvertrag ein verbundenes Geschäft darstellen (was bei Autokrediten i.d.R. der Fall ist), kann mit dem Widerruf des Kredits auch der Kaufvertrag widerrufen werden.

Vor dem Abschluss der Null-Prozent-Finanzierung beachten

• Vor dem Abschluss einer Null-Prozent-Finanzierung ist zu überprüfen, ob das Auto mit einer klassischen Finanzierung eventuell zu einem günstigeren Preis zu haben ist.

• Einen Vorteil haben Kunden, die zu zweit zum Vertragsgespräch gehen. So ist ein Zeuge bei der Beratung anwesend.