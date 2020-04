Autofinanzierung: vier Beispielrechnungen

Wer ein neues Auto haben möchte, hat bei der Finanzierung die Qual der Wahl. Direkt bar bezahlen? Per Autokredit ? Oder leasen? Der Autohändler hält eine Fülle von Angeboten bereit. Nur welches ist das richtige? Eine schwierige Frage: Neu- und Gebrauchtwagenkunden stehen heute nicht nur bei der Modellauswahl, sondern auch bei der Art, das neue Auto zu bezahlen, vor einem kaum noch zu überblickenden Dickicht. Die verschiedenen Arten der Autofinanzierung müssen miteinander verglichen werden, bevor man sich dann in Ruhe entscheidet. AUTO BILD stellt alle Arten der Kfz-Finanzierung vor.

Ratenkredit

Der Ratenkredit ist ein Kredit, der in einer festgelegten Laufzeit in gleichbleibenden monatlichen Teilzahlungen zurückgezahlt wird. Die Höhe der Monatsraten richtet sich nach der Laufzeit: je kürzer die Laufzeit, desto höher die Raten. Bei vielen Ratenkrediten ist eine Anzahlung zu Beginn der Laufzeit möglich, wodurch die Höhe der Raten gesenkt werden kann. Ein Ratenkredit kann vom Kreditinstitut zur freien Verfügung bereitgestellt werden oder auch zweckgebunden sein (z. B. Autokredit). Bei zweckgebundenen Ratenkrediten sind die Konditionen in der Regel günstiger, weil mit dem Zweck bestimmte Sicherheiten für den Kreditgeber gegeben sind. Beim Autokredit kann etwa das Auto als Sicherheit dienen, sollte der Kreditnehmer die Raten nicht mehr zahlen können. Vorteil des Ratenkredits: Die monatliche Belastung ist gleichbleibend und kalkulierbar. Eine hohe Abschlusszahlung, die gegen Ende der Laufzeit zu finanziellen Engpässen führen kann, ist nicht vorgesehen. Nachteile: Bei kurzen Laufzeiten kann die monatliche Belastung recht hoch ausfallen, besonders bei einer Vollfinanzierung (ohne Anzahlung). Bei langen Laufzeiten steigen dafür die Kreditkosten, weil über einen längeren Zeitraum Zinsen anfallen.

Im Überblick: Alles zum Thema Autofinanzierung

Ballonkredit mit Drei-Wege-Kredit

Bei der Ballonfinanzierung bzw. der Schlussratenfinanzierung wird nach einer Reihe recht niedriger Ratenzahlungen eine große Abschlusszahlung fällig, der sogenannte Ballon. Gelegentlich muss auch eine Anzahlung geleistet werden. Wer einen Ballonkredit abschließt, sollte rechtzeitig Rücklagen für die Schlussrate bilden – oder sich Gedanken über eine Anschlussfinanzierung machen. Ein Ballonkredit eignet sich vor allem für diejenigen, die die Abschlusszahlung aus eigenen Mitteln bestreiten können. Wenn der Ballon mit einem weiteren Kredit (Anschlusskredit) abgezahlt werden muss, kann er sich zu einem guten Geschäft für die Bank entwickeln – und zu einem schlechten für den Kreditnehmer. Wenn nämlich die Bedingungen für den Anschlusskredit im Vergleich zum Ballonkredit ungünstiger ausfallen. Allerdings gehen Fachleute derzeit von einem längerfristig niedrigen Zinsniveau aus. Wichtig: Auf den Ballon müssen Sie von Anfang an Zinsen zahlen. Das ist in der Regel teurer, als den Kredit von vornherein mit höheren Summen zu tilgen.

Drei-Wege-Kredit: Die Besonderheit der Die letztgenannte Variante ist also eine Art Mischung aus Ratenkredit und Leasing. Unterm Strich sind der Schlussratenkredit und auch die Drei-Wege-Finanzierung meist ungünstiger als ein Ratenkredit. Sie ermöglichen aber eine besonders niedrige monatliche Belastung, der Drei-Wege-Kredit zudem die Flexibilität, das Auto entweder ganz abzuzahlen oder dem Händler zurückzugeben. Eine Sonderform des Ballonkredits ist derDie Besonderheit der Drei-Wege-Finanzierung sind die drei Wahlmöglichkeiten nach Ende der Laufzeit, die dieser Finanzierungsform den Namen geben: 1. Der Kreditnehmer begleicht die Abschlusszahlung. 2. Anstatt die Abschlusszahlung auf einen Schlag zu begleichen, wird das Auto mit einer Anschlussfinanzierung weiterfinanziert. 3. Das Auto wird dem Händler zurückgegeben, die Abschlusszahlung entfällt. Die Voraussetzung dafür: Der Wagen hat die vereinbarte Kilometerleistung nicht überschritten, ist unbeschädigt und in altersgemäß gepflegtem Zustand. Ist das nicht der Fall, können weitere Kosten anfallen.Unterm Strich sind der Schlussratenkredit und auch die Drei-Wege-Finanzierung meist ungünstiger als ein Ratenkredit. Sie ermöglichen aber eine besonders niedrige monatliche Belastung, der Drei-Wege-Kredit zudem die Flexibilität, das Auto entweder ganz abzuzahlen oder dem Händler zurückzugeben.

Privatleasing

Beim Leasing lässt sich deutlich mehr Auto mieten, als man kaufen könnte. Je höher die gewählte Anzahlung, desto niedriger fallen die monatlichen Leasing-Raten und auch der Leasing-Gesamtbetrag aus. Manche Händler verzichten aber auch auf eine Anzahlung. Der Vorteil des Leasings gegenüber einer Finanzierung: Die monatlichen Leasing-Raten sind niedriger als die Raten bei einer klassischen Finanzierung. Außerdem verfügen Sie beim Leasing immer über ein neuwertiges Auto. Die Nachteile: Sie erwerben kein Eigentum, obwohl Sie mit Ihren Raten auch den Wertverlust des Autos getragen haben. Zudem droht bei Rückgabe des Autos noch die Ähnlich wie beim Firmenleasing erwerben Sie ein Nutzungsrecht für das Auto für eine gewisse Laufzeit (meist zwei oder drei Jahre). Das Auto bleibt im Besitz des Händlers oder Leasingunternehmens. Nach der Laufzeit geht der Wagen an den Händler zurück. Der Leasingnehmer hat aber die Option, das Auto durch Zahlung einer Schlussrate zu erwerben. Zu Beginn der Laufzeit wird meist eine Anzahlung (Leasing-Sonderzahlung) fällig. Die Höhe der Anzahlung ist in der Regel vom Leasingnehmer wählbar und kann etwa zwischen fünf und 40 Prozent des Anschaffungspreises betragen.Manche Händler verzichten aber auch auf eine Anzahlung. Der Vorteil des Leasings gegenüber einer Finanzierung: Die monatlichen Leasing-Raten sind niedriger als die Raten bei einer klassischen Finanzierung. Außerdem verfügen Sie beim Leasing immer über ein neuwertiges Auto.Zudem droht bei Rückgabe des Autos noch die Restwert-Falle : Hat das Auto zum Beispiel Schäden, die über übliche Gebrauchsspuren hinausgehen, muss der Leasingnehmer für diese aufkommen. Auch wenn mehr Kilometer gefahren wurden als vorab vereinbart, wird der Kunde noch einmal zur Kasse gebeten. Zudem ist bei Leasing-Fahrzeugen häufig vertraglich festgelegt, dass Reparaturen in einer Vertragswerkstatt durchgeführt werden müssen. Das kann Reparaturkosten in die Höhe treiben.

Barzahlung

Sie können selbst entscheiden, wie viel Sie fahren wollen, in welcher Werkstatt sie das Auto warten lassen, wie sehr Sie es pflegen, und wie gut Sie es behandeln. Von diesen Faktoren hängt der Wiederverkaufswert ab. Ein weiterer Faktor: Wer das Auto bar bezahlt, hat beim Kauf eine gute Verhandlungsbasis für einen hohen Rabatt ( Zu den Angeboten Gebrauchtwagensuche: Rund 400.000 Autos Die Barzahlung ist die günstigste Art des Autokaufs. Sie kennen den Preis des Wagens, Kreditkosten fallen nicht an. Das Auto gehört von vornherein Ihnen.Von diesen Faktoren hängt der Wiederverkaufswert ab. Ein weiterer Faktor: Wer das Auto bar bezahlt, hat beim Kauf eine gute Verhandlungsbasis für einen hohen Rabatt ( Barzahlerrabatt ). Für alle Arten der Kfz-Finanzierung gilt: Rechnen Sie aus und wägen Sie ab, welcher finanzielle Weg der beste für Sie ist.

Tabelle mit Beispielrechnung