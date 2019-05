Opel Astra K: Gebrauchtwagen-Test, Ausstattung, Probleme

eim aktuellen Astra hat Opel abgeliefert. Die 2015 vorgestellte Generation K vermeidet die wichtigsten konstruktionsbedingten Schwachstellen des Vorgängermodells. Der J galt als fettleibig, äußerlich überdimensioniert und innen zu eng. Beim Neuen versprach Opel bis zu vier Zentner Gewichtsersparnis. Und der Blick in unsere Testdatenbank belegt: Das haben die Rüsselsheimer geschafft. Ein vergleichbarer Diesel speckte beim Modellwechsel von 1528 Kilo auf nur noch 1330 Kilo ab. So fährt sich der Neue nicht nur agiler, er ist auch tatsächlich bequemer geworden. Obwohl gut fünf Zentimeter kürzer, genießen vor allem die Fondpassagiere spürbar mehr Platz. Obendrein haben die Ingenieure das Cockpit entschlackt. Aus der Schalterwüste wurde ein angenehm schlichtes und reduziertes Bedienpanel, das keinerlei Rätsel aufgibt.

Wegen der gelungenen Optimierungen leidet die alte Generation J unter krassem Wertverlust . Bereits vier Jahre alte Modelle werden auf dem Gebrauchtwagenmarkt teilweise zu Schleuderpreisen angeboten. Für unseren nur zwei Jahre alten Astra K verlangt der Händler überschaubare 9480 Euro. Allerdings ist der vierstellige Verkaufspreis für ein aktuelles Astra-Exemplar die Ausnahme. Grund ist in diesem Fall die überdurchschnittlich hohe Laufleistung jenseits der 150.000 Kilometer. Zudem weigerte sich der Erstbesitzer beharrlich, bei den Extras Kreuze zu machen. Sofort nach dem Anlassen des Motors macht sich ein weiterer Vorteil gegenüber dem Vorgänger bemerkbar. Der 1.6 CDTI rödelt deutlich besser gedämmt im Maschinenraum vor sich hin. Fragte sich der Fahrer im schweren Vorgänger noch, wo die Leistung abgeblieben ist, dürften die meisten Piloten imeher anerkennend nicken – für 110 PS geht die gebotene Performance mehr als nur in Ordnung. Ebenso tadellos: der Verbrauch . Im Alltag lässt sich eine Vier vorm Komma leicht realisieren. Mehr als sechs Liter auf 100 Kilometer erfordern schon einen sehr schweren Gasfuß – oder einen ungeschickten Umgang mit dem knackig zu schaltenden Sechsganggetriebe.

Der Schweller ist vorn nicht optimal vor Steinschlägen geschützt. Blanke Stellen sind die Folge.

Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 1598 cm³ Leistung 95 kW (110 PS) bei 3500/min Drehmoment 300 Nm bei 1750/min Höchstgeschwindigkeit 195 km/h 0–100 km/h 11,0 s Tank/Kraftstoff 48 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4370/1485/1809 mm Kofferraumvolumen 370-1210 l Leergewicht/Zuladung 1330/535 kg

Angesichts der hohen Laufleistung ziehen wir den Hut vor dem Zustand des Innenraums. Weder sind abgewetzte Materialien, durchgesessene Sitze noch eine labberige Schaltführung zu bemängeln. Die Bremse hat anfangs mit der langen Standzeit zu kämpfen. Doch nachdem die Scheiben blank geschliffen sind, packt sie wie gewohnt herzhaft zu. Sollte das mal nicht so sein, liegt es möglicherweise an einer Verunreinigung des Hydrauliksystems. Ein entsprechender Rückruf von Opel nimmt sich dem Problem seit Februar 2019 an. Auf der Hebebühne überrascht der Unterboden mit reichlich Kantenrost an Achsschenkeln und Karosseriefalzen. Sogar die Stahlfelgen sind großflächig betroffen. Allerdings ein Sonderfall, der vermutlich auf das Konto eines feuchten Stellplatzes geht. Beim Thema Korrosion entwickelt sich der K hoffentlich so wie seine Vorgänger, die in diesem Kapitel beim TÜV seit Jahren überwiegend positiv auffallen.