Angeboten wird ein Opel Astra Sports Tourer in der Farbe "Argon Silber". Der Kombi mitwurde imerstmals zugelassen, hat aberDieZu den Annehmlichkeiten gehören unter anderem Navigationssystem , Sitz- und Lenkradheizung sowie Einparkhilfe mit Rückfahrkamera. Mit einembietet der Kombi genügend Stauraum für den großen Urlaub. Unter der vorderen Haube sitzt einmit 145, gekoppelt an eine Sechsgang-Handschaltung. Der Motor ist sparsam und verbraucht nach WLTP nurMit 220 km/h Spitze ist er trotzdem keine Blockade auf der linken Spur.

So ausgestattet lag diebrutto. Jetzt bietet ihn der Händler im Geschäftskunden-Leasing für unglaublich günstigepro Monat an. Das Angebot beinhaltet eine Laufzeit von 24 Monaten und eine Jahreslaufleistung von 10.000 Kilometern. Online können diese Daten nicht angepasst werden, hier sollte bei Interesse noch einmal direkt beim Händler nachgehakt werden. Hinzu kommen in jedem Fall noch Überführungskosten in Höhe von 836,13 Euro netto, eine Anzahlung entfällt. Damit belaufen sich die Gesamtleasingkosten im Rechenbeispiel auf rund 2230 Euro netto. Günstiger kann man einen De-facto-Neuwagen kaum fahren.