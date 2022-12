Auf dem neuen Astra Sports Tourer lastet ein gewisser Leistungsdruck. Zwei Drittel Kombi-Anteil sind schon vom Vorgänger bekannt. Kann der Neue im Einzeltest also wortwörtlich abliefern?

Es geht auf jeden Fall schon mal gut los. Und damit meinen wir nicht mal, dass der neue Astra gerade das Goldene Lenkrad in der Kategorie "Bestes Auto unter 50.000 Euro" gewonnen hat. Wir reden vom gelungenen Kombi-Heck. Die horizontal ausgerichteten Heckleuchten betonen die Breite, der zentral angeordnete Astra-Schriftzug ist jetzt der neue Standard – wirkt stimmig.

Das Design des Sports Tourer ist gelungen



Ganz eindeutig lässt sich der Kombi von der Limo unterscheiden, wenn man hinterherfährt: Sitzt das Kennzeichen auf der Heckklappe, ist es der Kombi. Falls darunter, die Limo. Was kein reiner Designkniff war, sondern notwendig, um die Ladekante möglichst weit abzusenken. Sie liegt nun mit 62 Zentimetern sehr tief, da hält in dieser Klasse kaum ein anderer Kombi mit.

Gut gezeichnet: Das Heck der neuen Astra Sports Tourer finden wir gelungen. Angenehm ist zudem die niedrige Ladekante.





Auch den Trend, in jedem neuen Opel mindestens einen Hai unterzubringen, setzt der Sports Tourer fort. Also klar, keinen echten. Einen gezeichneten eben, der sich irgendwo ziemlich unauffällig in das Design integriert. Wir haben ihn im Gepäckraum entdeckt, wo er sich in der Mulde des linken Taschenhakens versteckt. 597 bis 1634 Liter gut nutzbarer Laderaum böten auf jedem Fall genug Platz, noch mehr solcher "Easter Eggs" zu platzieren.

Im Fond gibt es nicht mehr Platz



Wer im Fond sitzt, nimmt für die Knie keinen spürbaren Raumzuwachs gegenüber dem Fünftürer wahr. Schade, hier kann die Konkurrenz teilweise mehr.

Der Radstand wächst beim Kombi im Vergleich zur Limousine um sechs Zentimer. Im Fond kommt davon aber zu wenig an.





Der um sechs Zentimeter gewachsene Radstand hat es aber immerhin ermöglicht, deutlich längere Fondtüren einzubauen. Ergo fällt der Einstieg leichter, und durch das längere Fenster gefällt die Aussicht besser.

Fahrzeugdaten Modell Opel Astra Sports Tourer 1.2 Turbo Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2* Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Ottopartikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Dreizylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Zahnriemen 1199 cm³ 96 (130)/5500 230/1750 210 km/h Sechsgang manuell Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 225/45 R 17 Y Michelin Pilot Sport 4 7,5 x 17" 128 g/km 5,7 l 52 l Super Serie 66 dB(A) 1200/690 kg 70 kg 597–1634 l 4642/1860–2062**/1443 mm 2732 mm 27.000 Euro 29.850 Euro



Der von der Aktion Gesunder Rücken (AGR) ausgezeichnete Fahrersitz ist vor allem deswegen so hervorragend, weil Opel nicht mit Einstellmöglichkeiten geizt. Der gesamte Sitz lässt sich kippen oder neigen, die Lendenwirbelstütze wandert in vier verschiedene Richtungen. So findet jeder seine optimale Position.

Die AGR-Sitze sind hervorragend, der lange Kupplungsweg zwingt einen aber so weit nach vorne, dass man zu nah an Gas und Bremse sitzt.





Für Verdruss sorgt dagegen der ellenlange Kupplungsweg – um ganz durchtreten zu können, muss man weit nach vorn rücken, sitzt dann zu nah an Gas und Bremse. Ein klares Argument dafür, 2400 Euro in die Automatik zu investieren.

Der Dreizylinder agiert eher träge



Auch davon abgesehen hat uns der handgeschaltete 1,2-Liter-Turbo nicht so richtig gut gefallen. Dabei gehen die Papierwerte mit 130 PS und 230 Newtonmetern voll in Ordnung, auch an der Elastizität (von 60 auf 100 km/h in 7,4 Sekunden) gibt's wenig zu meckern. Subjektiv hinterlässt der Dreizylinder allerdings einen eher trägen Eindruck.

Messwerte Modell Opel Astra Sports Tourer 1.2 Turbo Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Elastizität Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung bei 160 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 3,7 s 10,7 s 17,8 s 27,5 s 7,4/9,9 s (4./5. Gang) 10,8/15,5 s (5./6. Gang) 1346/534 kg 58/42 % 11,1/11,1 m 545 mm 34,9 m 33,4 m 57 dB(A) 65 dB(A) 68 dB(A) 72 dB(A) 5,3 l S/100 km 7,0 l S/100 km (+23 %) 9,2 l S/100 km 167 g/km 740 km



Nach dem Gangwechsel muss stets erst mal wieder Ladedruck aufgebaut werden, bis der Vortrieb stimmt. Anfahren am Berg ist dröhnig, Teillast unter 2000 Umdrehungen ebenfalls. Man ist geneigt, hochtouriger zu fahren, als es sein müsste – was dann auf den Durst schlagen dürfte. Unser Testverbrauch von sieben Litern auf 100 Kilometer geht in Ordnung, nicht mehr und nicht weniger.

Seine Werksangabe verfehlt der Opel



Und apropos Messwerte: Im Sprint auf 100 km/h verfehlte der Opel seine Werksangabe (glatte zehn Sekunden) um sieben Zehntel, was wohl vor allem an der nicht abschaltbaren Traktionskontrolle lag.

In 10,7 Sekunden sprintet der Sports Tourer auf Tempo 100 und bleibt damit deutlich hinter der Werksangabe zurück.





Alles in allem hat uns in vergangenen Tests mit der Limousine die Automatikversion besser gefallen, weil sie mit ihren acht Fahrstufen die Schwächen des Aggregats besser überspielen konnte. Und auch weil erst mit dem Wandlerautomaten verschiedene Fahrmodi in den Astra einziehen. Gerade der geschwindigkeitsabhängigen, extrem leichtgängigen Servolenkung hätte so ein Sport-Modus richtig gutgetan.

Wertung Modell Opel Astra Sports Tourer 1.2 Turbo Pfeil Pfeil Abzweigung Karosserie Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Fahrdynamik Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Connected Car Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Umwelt Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Komfort Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Kosten Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung AUTO BILD-Testnote Abzweigung Viel Platz vorn, zu wenig Knieraum hinten. Einstieg und Kopffreiheit aber gut. Riesiger Kofferraum. 4/5 Punkten Dreizylinder-Turbo mit bescheidener Laufkultur, die Fahrleistungen sind okay. Zu langer Kupplungsweg. 3/5 Punkten Der Astra federt straff, aber nicht unkomfortabel. Die leichtgängige Lenkung geizt leider mit Gefühl. 3,5/5 Punkten Navi-Daten in Echtzeit. Sprachsteuerung gut, aber nicht alle Befehle aus der Anleitung klappen. 3,5/5 Punkten Sieben Liter Verbrauch gehen in Ordnung. Auch das Leergewicht bleibt mit 1346 kg im Rahmen. 3/5 Punkten Bequemer AGR-Sitz, als Business Elegance gut ausgestattet. Matrix-LED kriegt nur die Top-Linie. 3,5/5 Punkten Der Einstiegspreis liegt unter 30.000 Euro, das ist fair. Versicherungs– und Wartungskosten moderat. 4/5 Punkten 2-



Das lange neutrale Handling hat es uns nämlich durchaus angetan, die Bremswege fielen mit etwas über 33 Metern (warm) extrem kurz aus. Auch der kleine Wendekreis (11,1 Meter) macht es innerorts einfach, den immerhin 4,64 Meter langen Kombi zu bewegen.

Wir empfehlen die Ausstattung Business Elegance



Ab 27.000 Euro ist der Astra Sports Tourer zu haben, für die empfehlenswerte Linie Business Elegance werden 2850 Euro mehr fällig. Dafür ist dann alles Wichtige an Bord: Zweizonen-Klima, Navi , der AGR-Sitz. Sogar eine dezente Ambientebeleuchtung in den vorderen Türen glimmt dann nachts in Wunschfarbe. Wartung sowie Versicherungs- und Inspektionskosten gehen ebenfalls schwer in Ordnung.