Die Gewinner von Europas begehrtestem Autopreis stehen fest! Leser und Juroren von AUTO BILD und BILD am SONNTAG haben die besten Autos in diesem Jahr gekürt. Noch dazu wurden Preise für die beste Innovation des Jahres und für das schönste Auto verliehen. Zwei weitere Goldene Lenkräder gingen an die vorgestellten Kandidaten, die das beste Preis-/Leistungsverhältnis bis 30.000 Euro und bis 50.000 Euro bieten.



Die Preisvergabe fand im Rahmen einer Gala mit hochrangigen Vertretern und Prominenten aus der Automobilbranche, Medien und Politik im Axel-Springer-Haus in Berlin statt. Moderiert wurde die Veranstaltung von Barbara Schöneberger.