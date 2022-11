Einen Hochdachkombi muss man wollen, fährt man doch recht viel blechumschlossenen Raum durch die Gegend. Daher gehört diese Autokategorie eher nicht in mein Beuteschema, ich bin passionierter Kombifahrer. Doch der Alltagstest bei AUTO BILD bringt die Gelegenheit, auch mal ein eher ungewohntes Auto zu fahren – wie den Opel Combo-e. Der sticht in meinen Augen hervor, weil das E-Auto erfrischend vielseitig sowie durchdacht ist. Schließlich ist ein Auto immer so gut wie die Möglichkeiten, die es bietet.