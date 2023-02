Der Opel Corsa gehört zu den beliebtesten Kleinwagen in Deutschland. Der Corsa F ist seit 2019 erhältlich und teilt sich die Plattform mit dem Peugeot 208 , bleibt optisch aber eigenständig. Genau wie seinen französischen Bruder gibt es auch den Opel in einer vollelektrischen Version. In der Basis wird der Corsa von einem 1,2-Liter-Dreizylinder mit 75 PS angetrieben. Der Startpreis des Opel Corsa liegt bei 18.280 Euro, doch im Leasing gibt es den Kleinwagen immer wieder zu attraktiven Konditionen.