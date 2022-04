Vorstellung und Preis: Basis-208 startet bei gut 17.000 Euro



Benziner und eine Diesel-Variante. Etwas später folgte dann auch ein vollelektrischer e-208. 2019 ging Peugeot mit dem 208 in die zweite Runde. Wie auch der Opel Corsa nutzt der Franzose die CMP-Plattform der PSA-Gruppe (mittlerweile mit FCA zu Stellantis fusioniert ). Zudem ist er mit dem Modellwechsel nur noch als Fünftürer zu haben. Zur Auswahl stehen hier vierund eine Diesel-Variante. Etwas später folgte dann auch ein vollelektrischer e-208.

Rabatt Peugeot e-208 mit Rabatt kaufen Den Peugeot e-208 gibt es mit bis zu 11.265 Euro Rabatt bei carwow.de. (Stand: 6. April 2022) Zum Angebot



PS , der Top-Benziner schlägt mit mindestens 25.550 Euro zu Buche. Wer sich für den Diesel mit 102 PS entscheidet, muss mindestens 21.550 Euro auf den Tisch legen. Beim e-208 bekommt man eine 136 PS starke E-Maschine mit Frontantrieb , der Basispreis liegt hier bei 32.450 Euro vor Abzug der In der Basis startet der 208 bei 17.140 Euro, dafür bekommt man den Einstiegs-Benziner mit 75, der Top-Benziner schlägt mit mindestens 25.550 Euro zu Buche. Wer sich für denentscheidet, muss mindestens 21.550 Euro auf den Tisch legen. Beim e-208 bekommt man eine 136starke E-Maschine mit, der Basispreis liegt hier bei 32.450 Euro vor Abzug der Umweltprämie

Alle Preise im Überblick: Like Active Active Pack Allure Allure Pack GT GT Pack Pfeil Pfeil Abzweigung 1.2 PureTech 75 Benziner Abzweigung Abzweigung 1.2 PureTech 100 Benziner Abzweigung Abzweigung 1.2 PureTech 100 EAT8 Benziner Abzweigung Abzweigung 1.2 PureTech 130 EAT8 Benziner Abzweigung Abzweigung 1.5 BlueHDi 100 Diesel Abzweigung Abzweigung e-208 Elektro Abzweigung ab 17.140 Euro – – – – – ab 18.200 Euro – – – ab 21.550 Euro ab 32.450 Euro ab 19.600 Euro ab 20.850 Euro ab 22.500 Euro – ab 22.950 Euro ab 33.650 Euro ab 20.600 Euro ab 21.850 Euro ab 23.300 Euro – ab 23.950 Euro ab 34.150 Euro ab 21.350 Euro ab 22.600 Euro ab 24.050 Euro ab 25.550 Euro ab 24.700 Euro ab 34.850 Euro – ab 24.500 Euro ab 25.950 Euro ab 27.450 Euro ab 26.600 Euro ab 36.750 Euro – ab 25.400 Euro ab 26.850 Euro ab 28.350 Euro ab 27.500 Euro ab 37.650 Euro

Design und Abmessungen: Der 208 wirkt deutlich aggressiver

Optisch hat Peugeot den 208 komplett umgekrempelt. Das niedliche Design des Vorgängers ist passé. Stattdessen übernimmt der Kleinwagen einige Designelemente des Marken-Flaggschiffs 508. Dazu gehören die markanten Säbelzahn-Tagfahrleuchten, die sich bis tief in den Stoßfänger ziehen und die Modellbezeichnung auf der Motorhaube. An der Front präsentiert sich stolz die Modellbezeichnung, was an die Modelle 204 und 304 aus den Sechziger- und Siebzigerjahren erinnert.

Lange Haube und steil abfallende C-Säule



Der V-förmige Kühlergrill ist deutlich gewachsen und sein Gitter kommt mit Akzenten in Wagenfarbe. Darunter sitzt ein breiter Lufteinlass, der die Form des Grills übernimmt. Insgesamt wirkt der 208 deutlich aggressiver. Dazu passt auch die Leuchtgrafik der LED-Scheinwerfer , die in der höchsten Ausstattung optional erhältlich sind.

In der Seitenansicht fallen vor allem die lange Motorhaube und die steil abfallende C-Säule auf. Sie trägt, wie der klassische 205 GTi , den Schriftzug der jeweiligen Ausstattungsvariante. Der neue 208 ist übrigens vier Zentimeter länger geworden, gleichzeitig ist er aber drei Zentimeter niedriger geraten.

Zoom Eine schwarze Zierleiste mit integrierten LED-Rückleuchten dominiert das Heck und zieht den 208 optisch in die Breite.





Kleinwagen optisch in die Breite. Je nach Version steht der 208 auf zwischen 15 und 17 Zoll großen Felgen . Bei der GT-Line und der Elektroversion sind die Radläufe geschwärzt. Das massige Heck wird von einer breiten schwarzen Zierleiste dominiert. Sie erstreckt sich zwischen den kleinen LED-Rückleuchten und zieht denoptisch in die Breite.

Der e-208 ist äußerlich kaum von seinem Verbrenner-Bruder zu unterscheiden. Obwohl er auf der speziellen e-CMP-Plattform steht, verraten ihn nur die fehlenden Auspuffendrohre und die Logos am Heck beziehungsweise auf der C-Säule.



Abmessungen im Überblick:



• Breite: 1745 mm (1960 mm inkl. Außenspiegel)

• Höhe: 1430 mm

• Radstand: 2540 mm

• Spurweite: 1500 mm

• Kofferraumvolumen (Benziner): 309 - 1004 Liter

• Kofferraumvolumen (

• Kofferraumvolumen (Elektro): 265 - 960 Liter • Länge: 4055 mm• Breite: 1745 mm (1960 mm inkl. Außenspiegel)• Höhe: 1430 mm• Radstand: 2540 mm• Spurweite: 1500 mm• Kofferraumvolumen (Benziner): 309 - 1004 Liter• Kofferraumvolumen ( Diesel ): 299 - 994 Liter• Kofferraumvolumen (Elektro): 265 - 960 Liter

Innenraum: Viel 508 im kleinen 208

Auf geht's in den Innenraum: Schon auf den ersten Blick sind viele Elemente aus dem Mittelklasse-Bruder 508 zu erkennen. Dazu gehört auch das markentypische i-Cockpit mit dem Mini-Lenkrad und den höhergelegten Digital-Instrumenten, das bei den Franzosen schon seit einiger Zeit Standard ist.

Zoom Das Cockpit des 208 ist grundlegend schon aus dem 508 bekannt, das Digital-Display kommt mit 3D-Effekten.



In den günstigeren Ausstattungs-Varianten bekommt man noch klassische, analoge Rundinstrumente. Erst ab der Ausstattung "Allure Pack" ist serienmäßig ein Digitalcockpit verbaut. Beim Elektro-208 ist das digitale Cockpit immer serienmäßig an Bord. Die Handbremse wird beim Spar-208 klassisch über einen Hebel bedient, die Materialauswahl fällt deutlich günstiger aus und der zentrale Bildschirm schrumpft auf fünf Zoll.

Connectivity: Digitalanzeige erstmals mit 3D-Effekten

Zum Marktstart des kleinsten Peugeot-Modells 2019 kam mit dem i-Cockpit auch die neueste Ausbaustufe der individualisierbaren Digitalanzeigen. Diese verfügt erstmals über 3D-Technologie. Die wichtigsten Fahr- und Navigationsinformationen kommen also gefühlt auf den Fahrer zu und rücken so noch stärker in den Vordergrund. Das digitale Display ist im Basis-208 fünf Zoll groß, zehn Zoll sind optional. In der höheren "Allure"-Ausstattung sind es ab Werk sieben Zoll. Die Top-Version "GT-Line" und das "Allure-Pack" bekommen die vollen zehn Zoll spendiert.

Zoom Dank der 3D-Technik im 208-Digital-Cockpit rücken die wichtigsten Funktionen in den Vordergrund.





Mirrorlink, Apple CarPlay und Android Auto . Zudem kann ein Echtzeit-Navi von Smartphones können entweder induktiv oder über USB-Anschlüsse aufgeladen werden. Ziemlich umfangreich ist auch das Angebot an Assistenzsystemen. Je nach Version sind u. a. eine Verkehrszeichenerkennung, ein Stau- und Je nach Version verfügt das System über. Zudem kann ein Echtzeit-Navi von TomTom verbaut werden.können entweder induktiv oder über USB-Anschlüsse aufgeladen werden. Ziemlich umfangreich ist auch das Angebot an Assistenzsystemen. Je nach Version sind u. a. eine Verkehrszeichenerkennung, ein Stau- und Spurhalteassistent sowie ein Totwinkelassistent mit Lenkeingriff an Bord.

Motoren: Neben Verbrennern auch als E-Version zu haben

Bei den Verbrennern gibt's eine Auswahl aus drei Benzinern und einem Diesel . Die Benzin-Varianten werden von einem 1,2 Liter großen Dreizylinder angetrieben: In der niedrigsten Ausbaustufe leistet er 75 PS und 118 Nm maximales Drehmoment. Der Top-Benziner kommt auf 131 PS und 230 Nm. Der Spar-Benziner kommt mit einer 5-Gang-Handschaltung, der mittlere ist wahlweise mit 6-Gang-Schalter oder einer Achtstufen-Automatik erhältlich. Die Top-Version ist nur mit Automatik bestellbar. Beim Diesel bietet Peugeot einen 1,5-Liter-Vierzylinder an. Das turboaufgeladene Aggregat kommt auf 102 PS und maximal 250 Nm Drehmoment.



Technische Daten im Überblick: 1.2 PureTech 75 1.2 PureTech 100 1.2 PureTech 100 EAT8 1.2 PureTech 130 EAT8 1.5 BlueHDi 100 e-208 Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Batteriekapazität Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Verbrauch kombiniert nach WLTP* Abzweigung Abzweigung elektrische Reichweite nach WLTP* Abzweigung 1,2 Liter-Dreizylinder-Benziner – Frontantrieb 55 kW (75 PS) 118 Nm 5-Gang-Schaltgetriebe 13,2 s 170 km/h 5,3 l/100 km – 1,2 Liter-Dreizylinder-Benziner – Frontantrieb 74 kW (101 PS) 205 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe 9,9 s 188 km/h 5,3 - 5,1 l/100 km – 1,2 Liter-Dreizylinder-Benziner – Frontantrieb 74 kW (101 PS) 205 Nm 8-Stufen-Automatik 10,8 s 188 km/h 5,5 - 5,4 l/100 km – 1,2 Liter-Dreizylinder-Benziner – Frontantrieb 96 kW (131 PS) 230 Nm 8-Stufen-Automatik 8,7 s 208 km/h 5,4 - 5,3 l/100 km – 1,5 Liter-Vierzylinder-Diesel – Frontantrieb 75 kW (102 PS) 250 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe 10,2 s 188 km/h 4,2 - 4,0 l/100 km – Elektromotor 50 kWh Frontantrieb 100 kW (136 PS) 260 Nm Automatik-Elektroantrieb mit fester Übersetzung 8,1 s 150 km/h 16,0 - 15,4 kWh/100 km 350 - 362 km

Räder gestellt. Eine E-Maschine an der Vorderachse bringt es auf 100 kW (136 PS ) und bis zu 260 Nm Drehmoment. Die Höchstgeschwindigkeit des e-208 liegt bei 150 km/h, dank eines 50 kWh großen Neben den klassischen Verbrennern haben die Franzosen auch eine vollelektrische Version des 208 auf diegestellt. Eine E-Maschine an der Vorderachse bringt es auf 100 kW (136) und bis zu 260 Nm Drehmoment. Die Höchstgeschwindigkeit des e-208 liegt bei 150 km/h, dank eines 50 kWh großen Akku -Pakets soll ein Reichweite von bis zu 362 Kilometer nach WLTP drin sein.

Fahren: mehr Komfort als Sport

100 PS starke Benziner des 208 seine bekannte Charakteristik. Ab 2000 Umdrehungen spricht er nach einem spürbaren Turboloch schnell und kraftvoll an. Er bietet nicht die Laufruhe eines Vierzylinders und bringt mehr Vibrationen in den Innenraum, ohne dabei jedoch nervig zu tönen. Verglichen mit den größeren Modellen Bereits im ersten Test zeigte derdes 208 seine bekannte Charakteristik. Ab 2000 Umdrehungen spricht er nach einem spürbaren Turboloch schnell und kraftvoll an. Er bietet nicht die Laufruhe einesund bringt mehr Vibrationen in den Innenraum, ohne dabei jedoch nervig zu tönen. Verglichen mit den größeren Modellen 508 und 3008 sprechen die einzelnen Fahrmodi nach Anwahl deutlich schneller an und machen den Peugeot 208 auf Tastendruck agiler oder komfortabler.

Angenehm bemerkbar macht sich beim 208 die größere Fahrzeugbreite und die geringere Höhe. Es geht betont komfortabel zu, und speziell die Lenkung könnte bei mittleren und höheren Geschwindigkeiten direkter sein. Sportliche Ambitionen hat der kleine Franzose eher nicht. Mit 188 km/h Höchstgeschwindigkeit ist er auf Autobahnen aber flotter unterwegs als sein Elektro-Bruder e-208, der ist bei 150 km/h abgeregelt.



Vergleichstest: So schlägt sich der 208 gegen Kia Rio und Skoda Fabia

Kleinwagen mit kleinem Im Vergleich zum quirlig anmutenden 208 wirken der Skoda Fabia und der Kia Rio eher zurückhaltend. Der Skoda kommt traditionell ohne irgendeinen Firlefanz daher, ohne Rüschen im Blech, stattdessen in Form und Funktion getrimmt auf artige Dienstbarkeit. So soll es sein bei einemmit kleinem Motor und niedrigem Kostenanspruch.

Zoom Der Peugeot wirkt deutlich verspielter als Skoda Fabia und Kia Rio.





Getriebe an. Je ein Alle drei treten im Vergleichstest mit Dreizylindermotoren und manuelleman. Je ein Turbolader trifft hier auf 1,0 und 1,2 Liter (Peugeot) Hubraum, was für schwungvolle Fahrten bei passablen Verbräuchen reichen sollte. Um die fünf Liter versprechen die Hersteller nach WLTP, im Test sind es bei allen Modellen knapp über sechs Liter geworden – keine Rekordwerte, doch annehmbar für diese Leistungsklasse.

Auf der Straße überzeugt der Skoda



PS des Tschechen summen zurückhaltend und legen mit vollem PS starke T-GDI des Besonders unauffällig zeigt sich der Skoda. Die 110des Tschechen summen zurückhaltend und legen mit vollem Elan los, aber etwas später als die Motoren der Gegner. Zudem lässt sich der Schaltknüppel seines Sechsganggetriebes leichtgängig und schön definiert durch die Gassen schubsen. Der 100starke T-GDI des Kia Rio dreht im direkten Abgleich unwilliger hoch und ist im Grunde immer zu hören. Sein mechanischer Unterton stört zwar nie wirklich, doch das weiche, emsige Wesen des Skoda geht ihm ab.

Im Peugeot 208 PureTech 100 passen Durchzugskraft und Übersetzung nicht optimal zusammen – der 101 PS starke Wagen fühlt sich lustloser und blutärmer als die beiden anderen Autos an. Dabei stehen dem 208 doch auf dem Papier und dank kleinem Hubraumvorteil sogar die meisten Newtonmeter Motordrehmoment zur Verfügung. Auch die Schaltung ist vergleichsweise unpräzise. Bei den Raumverhältnissen punktet der Skoda mit gutem Sitzkomfort auf allen Plätzen vor Peugeot und Kia.



Alle Testdaten im Überblick: Fahrzeugdaten Kia Rio 1.0 T-GDI 100 Peugeot 208 1.2 PureTech 100 Skoda Fabia 1.0 TSI Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zyl./Einbaul. Abzweigung Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei U/min. Abzweigung Abzweigung Max. Nm bei U/min. Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Reifenhersteller Abzweigung Abzweigung Reifendimension Test vorne Abzweigung Abzweigung Reifendimension Test hinten Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen min. Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen max. Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Verbrauch/CO2 beim Test Abzweigung Abzweigung Kosten/Garantien Abzweigung Abzweigung Abgasnorm Abzweigung Abzweigung Steuer gesamt (p.a.) Abzweigung Abzweigung Versicherungsklassen Abzweigung Abzweigung Gesamtkosten Abzweigung Abzweigung Werkstattintervalle Abzweigung Abzweigung Wartungskosten Öl Abzweigung Abzweigung Wartungskosten Inspektion Abzweigung Abzweigung Garantie Abzweigung Abzweigung Garantieart Abzweigung Abzweigung Garantie gegen Durchrostung Abzweigung Abzweigung Mobilitätsgarantie Abzweigung Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung Werksbeschleunigung Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-50 Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-100 Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-130 Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-160 Abzweigung Abzweigung Elastizität Abzweigung Abzweigung Elastizität 60-100 im 4. Gang Abzweigung Abzweigung Elastizität 60-100 im 5. Gang Abzweigung Abzweigung Elastizität 80-120 im 5. Gang Abzweigung Abzweigung Elastizität 80-120 im 6. Gang Abzweigung Abzweigung Abmessungen Außen Abzweigung Abzweigung Länge Abzweigung Abzweigung Breite Abzweigung Abzweigung Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Gewichte/Zuladung Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Leergewicht in % vorne Abzweigung Abzweigung Leergewicht in % hinten Abzweigung Abzweigung Gesamtgewicht Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Wendekreis Abzweigung Abzweigung Wendekreis (Werksangabe) Abzweigung Abzweigung Wendekreis links Abzweigung Abzweigung Wendekreis rechts Abzweigung Abzweigung Abmessungen Kofferraum Abzweigung Abzweigung Ladekantenhöhe Abzweigung Abzweigung Kofferraumtiefe min. Abzweigung Abzweigung Kofferraumtiefe max. Abzweigung Abzweigung Kofferraumhöhe min. Abzweigung Abzweigung Kofferraumhöhe max. Abzweigung Abzweigung Breite Heckklappenöffnung Abzweigung Abzweigung Innenhöhe Ladekante Abzweigung Abzweigung Geöffnete Heckklappe bis Boden Abzweigung Abzweigung Geräusche Abzweigung Abzweigung Innengeräusch 50 km/h im 3/4 Gang Abzweigung Abzweigung Innengeräusch 100 km/h im 4/5 Gang Abzweigung Abzweigung Innengeräusch 130 km/h im 5/6 Gang Abzweigung Abzweigung Innengeräusch 160 km/h im letzten Gang Abzweigung Dreizylinder, Turbo/vorn quer Ottomotor 4/2 Kette 998 cm³ 74 (101)/4500 172/1500 188 km/h 6-Gang-Schaltgetriebe Vorderradantrieb Michelin Primacy 4 195/55 R16 H 195/55 R16 H 45 l/Super 730 km 325 l 1103 l 6,1 l/145 g Euro 6d ISC 72 EUR 15/18/19 1770 EUR 15.000 km/1 Jahre 200 EUR 350 EUR 7 Jahre/150000 km Jahre Garantie 12 Jahre 2 Jahre 10,4 s 3,4 s 10,2 s 17,6 s 32,8 s 8,8 s 11,8 s 12,8 s 17,3 s 4065 mm 1725 mm 1450 mm 2580 mm 1160/460 kg 63 % 38 % 1620 kg 900/450 kg 10,2 m 10,9 m 10,9 m 730 mm 610 mm 1375 mm 420510 mm 685775 mm 975 mm 100190 mm 1875 mm 61 dB (A) 67 dB (A) 71 dB (A) 74 dB (A) Dreizylinder, Turbo/vorn quer Ottomotor 4/2 Zahnriemen 1199 cm³ 74 (101)/5500 205/1750 188 km/h 6-Gang-Schaltgetriebe Vorderradantrieb Michelin Primacy 4 195/55 R16 H 195/55 R16 H 44 l/Super 710 km 309 l 1004 l 6,2 l/147 g Euro 6d ISC 70 EUR 16/22/18 2140 EUR 20.000 km/1 Jahre 200 EUR 350 EUR 2 Jahre Garantie 12 Jahre unbegrenzt Jahre 9,9 s 3,6 s 10,4 s 18,0 s 33,1 s 7,4 s 9,6 s 10,9 s 15,4 s 4055 mm 1745 mm 1430 mm 2540 mm 1131/464 kg 63 % 37 % 1595 kg 1200/580 kg 10,4 m 10,8 m 10,8 m 705 mm 605 mm 1330 mm 530 mm 750 mm 885 mm 175 mm 1870 mm 59 dB (A) 66 dB (A) 71 dB (A) 75 dB (A) Dreizylinder, Turbo/vorn quer Ottomotor 4/2 Zahnriemen 999 cm³ 81 (110)/5500 200/2000 205 km/h 6-Gang-Schaltgetriebe Vorderradantrieb Michelin Primacy 3 215/45 R17 W 215/45 R17 W 40 l/Super 650 km 380 l 1190 l 6,1 l/144 g Euro 6d ISC 78 EUR 17/19/20 1917 EUR 30.000 km/1 Jahre 180 EUR 350 EUR 2 Jahre Garantie 12 Jahre unbegrenzt Jahre 10,0 s 3,6 s 10,4 s 17,2 s 29,8 s 7,8 s 10,7 s 11,3 s 15,1 s 4108 mm 1780 mm 1459 mm 2564 mm 1202/478 kg 60 % 40 % 1680 kg 1100/590 kg 10,4 m 10,5 m 10,6 m 700 mm 725 mm 1410 mm 430545 mm 675790 mm 1035 mm 50165 mm 1925 mm 59 dB (A) 67 dB (A) 70 dB (A) 75 dB (A)



Platzierung im Test:



• Platz 2: Kia Rio (516 von 800 Punkten)

• Platz 3: Peugeot 208 (487 von 800 Punkten) • Platz 1: Skoda Fabia (528 von 800 Punkten)• Platz 2: Kia Rio (516 von 800 Punkten)• Platz 3: Peugeot 208 (487 von 800 Punkten)