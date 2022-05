Der Opel Corsa feiert 2022 bereits seinen 40. Geburtstag. Die neueste Generation des Kleinwagens unterscheidet sich in einem Punkt gewaltig zu den vorigen fünf Vorgängern: Erstmals gibt es den Corsa neben der Verbrenner-Variante auch mit Elektro-Antrieb.





GS Line und Ultimate. Alle Modelle leisten 100 kW (136 PS ) und ein maximales Drehmoment von 260 Nm. Die Reichweite liegt nach WLTP bei 337 Kilometern. Für das Basismodell Elegance müssen Kunden mindestens 32.895 Euro auf den Tisch legen. Günstiger wird's mit dem aktuellen Leasing-Deal für Geschäftskunden! Der Corsa-e wird in drei verschiedenen Ausführungen angeboten: Elegance,Line und Ultimate. Alle Modelle leisten 100 kW (136) und ein maximales Drehmoment von 260 Nm. Dieliegt nach WLTP bei 337 Kilometern. Für das Basismodell Elegance müssen Kunden mindestens 32.895 Euro auf den Tisch legen. Günstiger wird's mit dem aktuellen Leasing-Deal für Geschäftskunden!

Niedrige Rate, aber geringe Laufleistung pro Jahr



Der Händler fordert bei diesem Angebot die Vorabzahlung der THG-Prämie in Höhe von 825 Euro (700 Euro netto), die der Kunde nach Einreichung des Fahrzeugscheins beim Umweltbundesamt erstattet bekommt. Die Vertragslaufzeit ist bei diesem Deal auf 36 Monate festgelegt. Geschäftskunden können zwischen einer jährlichen Laufleistung von 5000 km (69 Euro netto), 10.000 km (93,05 Euro netto), 15.000 km (117,09 Euro netto) und 20.000 km (140,37 Euro netto) wählen.

Drei Jahre Opel Corsa-e fahren für 6320 Euro



Neben der monatlichen Leasingrate müssen Kunden eine einmalige Zahlung der Überführungskosten in Höhe von 836,13 Euro netto (995 Euro brutto) übernehmen. Daraus ergeben sich — exklusive der erstatteten Beträge — Gesamtleasingkosten von 6320,13 Euro netto (36 mal 69 Euro plus 3000 Euro plus 836,13 Euro).

Dafür erhalten Kunden einen frei konfigurierbaren Neuwagen. Die Serienausstattung des Opel Corsa-e beinhaltet unter anderem LED-Scheinwerfer, Teilledersitze, 16-Zoll-Alufelgen, einen Spurhalteassisten, ein Multifunktionslenkrad, einen Tempomaten sowie einen Müdigkeitswarner. Die Lieferzeit beträgt zwölf Monate.



Aufgrund einer hohen Nachfrage kann das Angebot laut sparneuwagen.de kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier!