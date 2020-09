pel und– das passt schon lange, auch nach der Hochzeit mit dem französischen PSA-Konzern. Ein gutes Beispiel ist der, der schon vor der offiziellen Eheschließung im August 2017 gemeinsam entwickelt wurde und quasi ein "uneheliches Kind" der deutsch-französischen Beziehung darstellt. Der Meriva-Nachfolger ist das klassische Beispiel eines kleinen SUVs, dasist. Einen gut ein Jahr alten Crossland X gibt es in Bornheim (NRW) als erstaunlich günstigen Gebrauchtwagen für weniger als 14.000 Euro. So wie viele Hochsitzautos aus dem sogenannten B-Segment nimmt auch der kleine Bruder des Grandland X mit seinenwenig (Park-)Platz in einer dicht gedrängten Großstadt ein. Dafür bietet der Crossland X, wenn die Kinder nicht gerade zu extremem Wachstum neigen. Auch dasist mitVolumen ordentlich.– nur ein Beispiel für die vielen guten Ideen im Opel.

In einem Vierervergleich von AUTO BILD mit Hyundai Kona, Renault Captur und Dacia Duster warf der Crossland X "in die Waagschale.". Die Antriebe kommen aus Frankreich, so auch der. "Der Crossland X wankt in flotten Kurven deutlich, das ESP greift deshalb vorsorglich früh ein. Zwar stolpern die aufpreispflichtigen 17-Zoll-Räder gelegentlich harsch in Schlaglöcher, doch insgesamt", hieß es in einem ersten Fahrbericht . Wer seine sportliche Ambitionen hinterm Lenkrad verwirklichen möchte oder auf besonders viel Luxus steht, der ist beim Crossland X an der falschen Adresse.