Duster, Captur, Crossland X, Kona: kompakte SUVs im Test

"Die umfangreiche Möglichkeit, den Kona mit schlauer Navigation, Spurhalteautomaten und Co auszustatten, beschert ihm hier einen deutlichen Vorsprung. Was täglichen Umgang angeht: Bitte auch den Opel ins Auge fassen! Klarer Tipp für alle, die großen Spaß zu kleinem Kurs suchen: Der Dacia ist mit dem 131-PS-Benziner eine echte (und angenehme) Überraschung. Und besser als sein Bruder von Renault."

Ganz schön komplexer Name für ein Einfach-Auto:TCe 130 2WD GPF Prestige. Schneidet der Billig-Bomber nun auf und macht auf Protz-SUV, oder was steckt dahinter? Wir lösen auf: TCe ist die Abkürzung für das Motorkonzept, es steht für einenmitDieser modernekommt – dank einer Kooperation des Mutterkonzerns (Dacia gehört zu Renault/Nissan) mit Daimler – sogar in derzum Einsatz. 2WD heißen bei Dacia die Modelle mit, GPF bedeutet Gasoline Particulate Filter.

Schlecht kombiniert: 130 PS im Crossland X gibt es leider erst ab der höheren Ausstattung "Edition".

Vier kompakte Benziner-SUVs im Test zur Galerie

Opel stellt in dieser Liga den1.2 zur Verfügung. Heißt:aus einem 1.2er mitfür. Aus Korea kommt der1.0 T-GDI mit einem. Preis:. Zwischen günstigstem Typen und teuerstem Modell liegen in diesem Vergleichsfeld also über 7000 Euro. Deutliche Unterschiede – die sich bei genauerem Blick in diejedoch relativieren.zum Beispiel knüpft den 130 PS starken Motor des Crossland X an die höhere. Bei Hyundai ist der Basispreis dagegen ein wenig "geschummelt": Die einfachste Variante des Kona lässt sich nämlich kaum mit Extras bestücken. Davon lassen wir uns natürlich nicht blenden. Ebenso wenig von langen Namen.