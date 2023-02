Einen Plug-in-Grandland bietet Opel ja ab 45.700 Euro an, dann hat er 224 PS und Frontantrieb. Hier sind es runde 12.000 Euro mehr, dafür baut Opel noch eine zweite E-Maschinen ein, also Allrad, lässt die Fuhre von 300 PS in Bewegung setzen und rüstet auf mit allen Sportutensilien, die in Eisenach in den Regalen liegen. Voilà: der neue Grandland GSe, der neue Sause-Opel.

GSe steht bei Opel für Sport



Der Punch fällt sehr ordentlich aus



Fest steht: 300 PS sorgen für Erheiterung, und weil wir vorhin was von 1,2 Liter Verbrauch gelesen haben, sind wir schon wieder erheitert: Nee, Freunde, das klappt nur, wenn du ein rohes Ei unters Gaspedal legst, der Akku voll ist und du 63 Kilometer elektrisch fährst (in der Stadt sollen 80 Kilometer drin sein) und erst danach der Benziner aktiv wird. Das klappt nicht, wenn du den GSe so fährst, wie er will.

Fahrwerk mit variabler Dämpfung