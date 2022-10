Seit 2008 hat Opel den Insignia als Antwort auf VW Passat und Co im Programm. 2017 brachten die Rüsselsheimer die zweite Generation auf den Markt – auf einer ganz neuen Plattform. Damit ist der Insignia zwar größer geworden, aber gleichzeitig auch bis zu 175 Kilogramm leichter.

Im Auto-Abo mit Handschaltung oder Automatik verfügbar



Im Preis enthalten sind viele laufende Kosten, darunter Versicherung und Kfz-Steuern . Ein Vollkasko- und Diebstahlschutz wird mit einer Selbstbeteiligung von 2000 Euro veranschlagt. Auch um Wartung, Zulassung und HU muss man sich keine Sorgen machen, diese Posten sind im Abopaket inklusive. Nur an der Tankstelle muss der Kunde die Kosten noch selbst übernehmen.

Mindestens 30 Tage Abolaufzeit, jederzeit kündbar



Zubuchbare Pakete umfassen unter anderem die Registrierung eines weiteren Fahrers (plus 19,99 Euro pro Monat), Auslandsfahrten (plus 9,98 Euro) und eine Ersatzwagen-Garantie, die für monatlich 14,98 Euro extra zu Buche schlägt.

Die Abolaufzeit beträgt 30 Tage und wird automatisch immer um weitere 30 Tage verlängert. Der Vorteil beim Auto-Abo: Das Abo kann jederzeit und für bis zu drei Monate pausiert werden. In diesem Fall gibt man den Wagen bei der nächsten Filiale ab und holt ihn nach der vereinbarten Abopause wieder ab. In dieser Zeit fallen keine Kosten an. Ebenfalls kann das Abo jederzeit gekündigt werden.