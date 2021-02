Opel Insignia B Sports Tourer: Gebrauchtwagen-Test

G anz knappe Kiste! Im Test der großen Mittelklasse-Kombis mit starkem Diesel feierte der neue Insignia auf Augenhöhe mit dem routinierten Tschechen. Bei Fahrdynamik und Umwelt sicherte sich der Rüsselsheimer sogar den Kapitelsieg. Die Sensation verpasste er am Ende um ein Haar, doch üppige 564 Punkte im Vergleichstest zeigen, wie viel Schneid der Insignia B besitzt. Um uns von den Steherqualitäten des Mittelklasse-Kolosses (4,99 Meter Länge) ein Bild zu machen, klopfen wir einem 2017er Kombi im "Autohus" bei Bockel aufs lavarote Blech. Gebrauchtwagen mit Garantie 8.640 € Opel Insignia ST Edition, Benzin 122.224 km 122.224 km 125 kW (170 PS) 125 kW (170 PS) 09/2013 09/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 6.3 l/100km (komb.) CO2 146 g/km* 9.170 € Opel Insignia 1.4 Sports Tourer Innov |, Benzin 147.998 km 147.998 km 103 kW (140 PS) 103 kW (140 PS) 05/2014 05/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.6 l/100km (komb.) CO2 133 g/km* 9.890 € Opel Insignia 2.0, Diesel 136.499 km 136.499 km 125 kW (170 PS) 125 kW (170 PS) 02/2016 02/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, CO2 0 g/km* 10.480 € Opel Insignia 1.8 A Edition, Benzin 74.528 km 74.528 km 103 kW (140 PS) 103 kW (140 PS) 04/2013 04/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 7.7 l/100km (komb.) CO2 182 g/km* 10.850 € Opel Insignia 1.4 Turbo Sports Tourer ecoFLEXStart St, Benzin 75.000 km 75.000 km 103 kW (140 PS) 103 kW (140 PS) 07/2013 07/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.7 l/100km (komb.) CO2 135 g/km* 10.980 € Opel Insignia A Sports Tourer Business Edition, Diesel 102.400 km 102.400 km 125 kW (170 PS) 125 kW (170 PS) 01/2016 01/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, CO2 0 g/km* 10.990 € Opel Insignia A ST, Benzin 75.003 km 75.003 km 103 kW (140 PS) 103 kW (140 PS) 10/2013 10/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, CO2 0 g/km* Opel Insignia ST Edition, Benzin + 59302 Oelde-Stromberg, Autohaus Lenz GmbH & Co. KG Opel Insignia 1.4 Sports Tourer Innov |, Benzin + 06567 Bad Frankenhausen, Autohaus Lerdon GmbH Opel Insignia 2.0, Diesel + 21465 Wentorf bei Hamburg, Kamux Wentorf Opel Insignia 1.8 A Edition, Benzin + 37603 Holzminden, Autohaus Siebrecht GmbH Opel Insignia 1.4 Turbo Sports Tourer ecoFLEXStart St, Benzin + 63739 Aschaffenburg, Automobil-Verkaufs-Gesellschaft Joseph Brass GmbH & Co. KG - Opel Opel Insignia A Sports Tourer Business Edition, Diesel + 66121 Saarbrücken, Autohaus Dechent GmbH Saarbrücken Opel Insignia A ST, Benzin + 46348 Raesfeld, Autohaus Hüppe GmbH In Kooperation mit 170.000 Kilometern auf der Uhr wurde der 2.0 Diesel mit 170 PS in den letzten drei Jahren ordentlich geschrubbt. Aus den saugemütlichen AGR-Sitzen heraus inspizieren wir den Innenraum – und nicken gleich mal anerkennend. Eigentlich sind abgewetzte Oberflächen an Sitzen, Lenkrad und Bedienelementen bei solch hohen Laufleistungen die Regel. Doch hier sind Abnutzungsspuren überraschenderweise kaum zu entdecken. Ist das Zufall? Später machen wir bei einem weiteren Insignia B mit knapp 200.000 Kilometern auf der Uhr einen Hebebühnen-Check in der Autohus-Werkstatt. Und auch bei dem zeigt sich der Innenraum weitestgehend frei von Verschleiß. anz knappe Kiste! Im Test der großenfeierte der neue Insignia Sports Tourer 2017 einen überragenden Einstand. Nur läppische vier Punkte fehlten dem Opel zum Dauer-Sieger Skoda Superb Combi . In Kapiteln wie Karosserie und Komfort war derauf Augenhöhe mit dem routinierten Tschechen. Bei Fahrdynamik und Umwelt sicherte sich der Rüsselsheimer sogar den Kapitelsieg. Die Sensation verpasste er am Ende um ein Haar, doch üppigezeigen, wie viel Schneid derbesitzt. Um uns von den Steherqualitäten des Mittelklasse-Kolosses (4,99 Meter Länge) ein Bild zu machen, klopfen wir einem 2017er Kombi im "Autohus" bei Bockel aufs lavarote Blech.Mitwurde der 2.0 Diesel mit 170 PS in den letzten drei Jahren ordentlich geschrubbt. Aus denheraus inspizieren wir den Innenraum – und nicken gleich mal anerkennend. Eigentlich sind abgewetzte Oberflächen an Sitzen, Lenkrad und Bedienelementen bei solch hohen Laufleistungen die Regel. Doch hier sind Abnutzungsspuren überraschenderweise kaum zu entdecken. Ist das Zufall? Später machen wir bei einem weiterenmit knapp 200.000 Kilometern auf der Uhr einenin der Autohus-Werkstatt. Und auch bei dem zeigt sich der Innenraum weitestgehend

Auch bei 230 km/h bleibt der Insignia sicher auf Kurs

Der zehn Zentimeter kürzere Vorgänger wog fast drei Zentner mehr. Überdurchschnittlich gut: Fahrdynamik, Federung, Bremsen und Lenkung. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD Federungskomfort ist trotzdem erstklassig. Die Lenkung spricht aus der Mittellage sauber an, liefert genug Rückmeldung und hält den roten Blitz auch bei Tempo 230 sauber auf Kurs. Bei Vollbremsung rubbeln die abgenutzten Beläge etwas (werden vor Verkauf erneuert), doch der Insignia vermittelt dabei ein sehr sicheres Gefühl. Kleiner Tipp am Rande: Sicherer und satter fährt sich in dieser Klasse keiner! Geschliffener allerdings schon. Und das liegt am Handschalter mit sechs Gängen oder die Automatik mit acht Stufen entscheidet. Ersterer hat etwas zu lange Schaltwege und findet vor allem zwischen erstem und zweitem Gang nicht immer den optimalen Anschluss. Dann muss sich der Motor – eigentlich mit viel Druck gesegnet – kurz aus dem Turboloch kämpfen. Und der Wandlerautomat überraschte uns in Tests immer wieder mit seinen ruppigen Gangwechseln. Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 1956 ccm Leistung 125 kW (170 PS) bei 3750/min Drehmoment 400 Nm bei 1750/min Höchstgeschw. 223 km/h 0–100 km/h 9,1 s Tank/Kraftstoff 62 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsgang man./Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4986/1863/1500 mm Kofferraumvolumen 560-1665 l Leergewicht/Zuladung 1616/624 kg

Im TÜV-Report gibt der Insignia B ein sehr solides Bild ab

Sitzposition und Bedienung sind sehr gut, leichte Schwächen gibt's bei Verarbeitung und Passgenauigkeit von Armaturen und Verkleidung. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD Insignia B ist seine Verarbeitungsqualität. Das erkennen wir beim genaueren Blick auf die Spaltmaße der Innenverkleidung. Das Kombiinstrument sitzt nicht ganz gerade in seinem Rahmen. Das Head-up-Display besitzt zwar eine gute Grafik und verzichtet auf eine billig wirkende Zusatzscheibe. Doch der Projektor wurde mit zu viel Spiel ins Armaturenbrett eingelassen und klappert beim Überfahren von Unebenheiten. Gut gelöst: Die induktive Ladeschale ist unter der aufklappbaren Mittelarmlehne untergebracht. Notorische Handy-Glotzer haben während der Fahrt daher nur erschwerten Zugriff auf ihr Smartphone. Doch wie von vielen Besitzern im Forum (TÜV-Report gibt der Insignia ein sehr solides Bild ab: viel öfter mängelfrei als der Klassendurchschnitt, alles im grünen Bereich. Einzige Ausnahme: Am Antrieb finden die Prüfer oft Ölleckagen, hier driftet der Insignia in den roten Bereich. Das Ärgernis tritt nicht erst nach drei Jahren auf, der ölige Schlamassel am Unterboden nervt häufig schon beim ersten Kosten Unterhalt Testverbrauch 6,2 l D/100 km CO2 165 g/km Inspektion 230-450 Euro Haftpflicht (18)* 509 Euro Teilkasko (24)* 152 Euro Vollkasko (23)* 577 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 278 E Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 598 Euro Anlasser (AT) 579 Euro Wasserpumpe 594 Euro Zahnriemen 622 Euro Nachschalldämpfer 562 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 846 Euro Bremsscheiben und -klötze 686 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer Gebrauchtwagen-Test Opel Insignia B Sports Tourer zur Galerie Fazit von Stefan Novitski: Als Insignia B , dass er aus solidem Holz geschnitzt wurde. Ärgerlich: Ölundichtigkeit (vor dem Kauf unbedingt checken) und Verarbeitungsschwächen. Erfreulich: der Preis. Urteil: vier von fünf Punkten.