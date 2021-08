In den 13 Jahren seiner Existenz hat der Opel Insignia schon einiges mitgemacht. Anfangs startete er als eine Art Heilsbringer, der die Rüsselsheimer wieder näher an die deutsche Konkurrenz heranführen sollte – und nach fünf Jahren prophezeiten viele dem Insignia schon das vorzeitige Aus. Inzwischen hat sich aber vor allem die Kombi-Version namens Sports Tourer zu einem beliebten Familienfahrzeug und einem konstant verkauften Modell entwickelt. Gründe hierfür gibt es viele: Zum einen ist der fast fünf Meter lange Kombi in zweiter Generation nicht erst seit dem Facelift 2020 ein echter Hingucker. Zum anderen bietet der Opel dank maximal 1665 Liter Ladevolumen genau das Maß an Variabilität, das vor allem im Familienalltag benötigt wird. Im direkten Vergleich mit der innerdeutschen Konkurrenz hat der Insignia Sports Tourer noch ein weiteres Ass im Ärmel: den Preis. Während vergleichbare Kombis von Audi BMW und VW nur selten Schnäppchen sind, bekommt man den Opel bereits