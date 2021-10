Opel Meriva B: Gebrauchtwagen-Test

levere Familienautos müssen nicht teuer sein. Opel gelang ab 2010 mit der zweiten Meriva -Generation der Beweis.Die Technik war bodenständig und (fast) frei von Experimenten, sie wurde von Astra und Zafira größtenteils zugeliefert. Doch wie fit ist das Modell mit dem eigentümlichen Knick in der Seitenlinie nach knapp acht Jahren?

Cockpit mit Alu-Akzenten. Die Navigation ist überholt, außerdem gibt's zu viele Knöpfe. ©Olaf Tamm / AUTO BILD

Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1364 cm³ Leistung 88 kW (120 PS) bei 4800/min Drehmoment 175 Nm bei 1750-4800/min Höchstgeschw. 188 km/h 0–100 km/h 11,5 s Tank/Kraftstoff 54 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4288/1812/1615 mm Kofferraumvolumen 400-1500 l Leergewicht/Zuladung 1393/522 kg

Unser Testfahrzeug vom Autohaus Franz Pohl in Hamburg wurde im November 2013 erstzugelassen. Es fährt mit völlig ausreichendem 120-PS-Turbobenziner im feinen Innovation-Zwirn vor. Neu waren laut Schwacke für exakt diese Konfiguration stramme 24.750 Euro fällig. Dafür lässt die Ausstattung selbst aus heutiger Sicht wenig Wünsche offen: Alufelgen , Multifunktionslenkrad, Sitzheizung Navi und Klimaanlage sind mit an Bord.: Von einer längs verschiebbaren Mittelarmlehne mit diversen Ablagezonen über eine variabel gestaltete Rückbank mit Verschiebe- und Klappmechanismus bis hin zum horizontal geteilten Kofferraumabteil reichen die guten Ideen an Bord.