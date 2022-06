Der Mokka reiht sich als kompaktes SUV neben seinem Marken-Bruder, dem Opel Crossland , ein. Mit einer Länge von 4278 mm und einer Breite von 1777 mm eignet sich der Rüsselsheimer gut als praktischer Alltagswagen für die Stadt. Und beim Antrieb hat der Kunde freie Wahl: Der Mokka kommt als Benziner, Diesel oder vollelektrisches Modell.





Der Basis-Benziner (ab 24.990 Euro) mit manuellem Sechsgang-Getriebe leistet 100 PS. Dabei muss es natürlich nicht bleiben. Den Opel Mokka Ultimate, also das Top-Modell unter den Verbrennern, kommt mit 130 PS und einem automatischen Achtgang-Getriebe. Preis: ab 34.765 Euro. Wer das kleine SUV für schmaleres Geld fahren möchte, kann aktuell auf ein attraktives Leasingangebot zurückgreifen.

Zwei Jahre Opel Mokka fahren für weniger als 5000 Euro



Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den Opel Mokka GS-Line mit 100 PS im Leasing aktuell für 141,67 Euro netto pro Monat — ganz ohne Anzahlung. Dafür können Geschäftskunden das Kompakt-SUV zwei Jahre lang jeweils 10.000 Kilometer jährlich fahren.

Doch wem das nicht genug ist, der kann die Vertragslaufzeit auch auf 36 (146,57 Euro netto) oder 48 Monate (146,69 Euro netto) aufstocken. Auch die jährlichen Freikilometer lassen sich noch anpassen (15.000 oder 20.000 Kilometer).



Zur monatlichen Leasingrate kommen einmalig Überführungskosten in Höhe von 836,13 Euro netto (995 Euro brutto) hinzu. Im günstigsten Fall ergeben sich so Gesamtleasingkosten von 4236,21 Euro netto (24 mal 141,67 Euro plus 836,13 Euro).

Sportliches Feeling mit der GS-Line



Der Opel Mokka kommt bei diesem Deal mit weißer Lackierung und in der GS-Line. Das bedeutet: Sportfahrwerk, Sport-Lenkrad, Sportpedale und ein Sieben-Zoll-Display. Zudem verfügt das SUV serienmäßig über eine 180-Grad-Rückfahrkamera, Einparkhilfe hinten, eine Klimaanlage, einen Müdigkeitswarner, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und ein Multifunktionslenkrad.