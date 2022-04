Die zweite Generation des Opel Mokka basiert, wie auch der Corsa , auf der CMP-Plattform. Diese Basis eignet sich sowohl für konventionelle, als auch elektrische Antriebe und so bietet Opel den Mokka nicht nur als Verbrenner, sondern auch als vollelektrischen Mokka-e an. Das 4,15 Meter lange Kompakt-SUV leistet 100 kW (136 PS ), was für eine Sprintzeit von 9,2 Sekunden von 0-100 km/h reicht. Gleichzeitig gibt Opel die Reichweite mit maximal 338 Kilometern an und der Mokka-E kann mit 100 kW Schnellladen. Der Basispreis für das Elektro-SUV liegt bei 34.460 Euro, doch im Leasing gibt es den Opel Mokka-e deutlich günstiger!