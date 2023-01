Opel Senator CD bei eBay                               

Der kurzen Beschreibung zufolge fährt der Senator wie ein Neuwagen . Die Innenausstattung sieht wie neu aus und fasst sich vermutlich auch so an. Der Verkäufer ist der dritte Eigner. Der zweite Besitzer hat den Opel aus Deutschland in die Niederlande importiert. Der Kilometerstand wird mit 45.000 angegeben. Der Verkäufer findet ihn plausibel.