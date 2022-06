pel erfindet den Plug-in-Hybrid neu – und wie! Denn statt Verbrenner setzen die Rüsselsheimer im Vivaro-e Hydrogen auf Brennstoffzelle, unterstützt von einer extern aufladbaren Batterie. Das gab's bisher noch nicht. So hält man dem Nachteil eines Konzepts den Vorteil des anderen entgegen, und ist dabei lokal emissionsfrei unterwegs. Wenig Reichweite, langsames Aufladen? Hier schafft der Wasserstoffantrieb Abhilfe. Keine H 2 -Tankstelle in der Nähe? Die Batterie kann einen hinbringen. Wir sind den Wasserstoff-Van gefahren!

Vorteil Tankgeschwindigkeit



Zuerst aber ein paar Worte zur Technik. Der Hydrogen basiert auf dem elektrischen Vivaro-e . Unter der Fronthaube wohnt hier aber eine PEM-Brennstoffzelle, und statt des Batteriepakets sitzen jetzt drei Hochdrucktanks im Fahrzeugboden, die zusammen 4,4 kg Wasserstoff aufnehmen können. Die Menge reicht nach WLTP für rund 350 Kilometer elektrische Reichweite. Unter der Sitzbank ist ein 10,5-kWh-Batteriepaket untergebracht, das einerseits Lastspitzen abfängt, andererseits für zusätzliche 50 Kilometer Reichweite sorgt.

Zoom Die Tanks im Unterboden beeinträchtigen das Ladevolumen nicht. 5,5 Kubikmeter in der M- und 6,1 in der L-Variante sind ein Wort.



Fast noch wichtiger als die Reichweite – auch ein herkömmlicher Vivaro-e schafft bis zu 329 Kilometer – sind aber im Grunde die verkürzten Tankstopps im Vergleich zum reinen Stromer. Die Wasserstoffbehälter sind in drei Minuten aufgefüllt, was kostbare Zeit im Gewerbealltag spart. Die Batterie kann mit maximal 11 kW in rund 90 Minuten vollgeladen werden und wird per Rekuperation beim Bremsen gespeist. Weiterer Pluspunkt: Durch das clevere Packaging bleiben das Ladevolumen von bis zu 6,1 Kubikmeter genauso erhalten wie die Zuladung und die Anhängelast von jeweils einer Tonne.

Beim Fahren ist Entspannung angesagt



Wie sich das Ganze fährt? Im Prinzip genau wie ein normaler Vivaro-e. Dazu gehört einerseits die Mühe, welche die 100 kW (136 PS) und 260 Nm Drehmoment mit den rund zwei Tonnen Leergewicht der von uns gefahrenen kürzeren Variante haben. Der Antritt aus dem Stand ist zwar recht flott. 15 Sekunden für den Standard-Sprint und 110 km/h Höchstgeschwindigkeit sind aber nicht gerade berauschend. Und wenn wir schon beim Meckern sind: Die Rekuperation dürfte stärker und vor allem bis zum Stillstand funktionieren, One-Pedal-Driving liegt so nicht drin.



Zoom Der Hydrogen ist ab Werk gut ausgestattet. Smartphone-Anbindung, Sitzheizung und 180-Grad-Kamera sind Serie.





Andererseits gehören zum Vivaro-e-Feeling aber eben auch eine sehr gute Fahrwerks- und Lenkabstimmung sowie ein allgemein ziemlich Pkw-mäßiges Fahrgefühl. Echt top! Den ungewöhnlichen Brennstoffzellen-Plug-in-Hybrid verraten dabei weder irgendwelche Geräusche noch Ruckler noch sonstige Unziemlichkeiten. Dass man eigentlich ein Wasserstoffauto fährt, wird einem erst an der Tanke wieder klar, wenn man schon nach ein paar Minuten wieder leise davonsurrt.

Den Vivaro-e Hydrogen gibt's erst im Leasing



Das ist deshalb beeindruckend, weil jedes einzelne Exemplar noch von Hand umgebaut wird. Fix fertige Vivaro-e kommen direkt vom Band, werden bei Opel Special Vehicles in Rüsselsheim wieder entkernt und mit der neuen Antriebstechnik versehen. Pro Woche entstehen so bis zu 20 Exemplare, inklusive der Schwestermodelle von Citroën und Peugeot . Aktuell ist der Vivaro-e Hydrogen nämlich noch eine Art großer Testballon, um Kundenfeedback zu sammeln.

Zoom Der Vivaro-e Hydrogen fährt sich entspannt und unaufgeregt. Etwas flotter dürfte er aber durchaus sein.