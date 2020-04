in(gebaut von 2012 bis 2019) ist das. Wer beides unter einen Hut bringen muss, der kommt amkaum vorbei. Grundsätzlich zeigt sich derals flexibel und langlebig. Mit seinen hervorragenden("Aktion Gesunder Rücken") entschleunigt er auf langen Fahrten besser als so manche Luxuslimousine. Und alsist er nicht mal wirklich teuer. Okay, hier und dort hakt es, dieist nicht perfekt. Hier kommt die Bilanz des– inklusive Tipps,

AUTO BILD hat im großendrei interessanteherausgesucht: Bei allen ist eineim Preis enthalten. Kandidat Nummer eins istmit, der aktuell in Saerbeck (NRW) verkauft wird. Der Wagen wurde imzum ersten Mal zugelassen, schafftund wird sowohl alsals auch alsbeschrieben.stehen auf dem Tacho. Der Händler verlangtEin Händler in Burgstädt (Sachsen) hat einenim Angebot, ebenfalls bestückt mit dem 120-PS-Diesel. Bei ihm zeigt der Tachoan. Auch dieserist laut Händlerundund hält ebenfalls dieein.muss der Käufer anlegen.In Düsseldorf (NRW) wird schließlich eininseriert. Auch dieser dritteim Bunde hat, wie die beiden anderen Angebote, denmitunter der Haube. Er schafft genauso dieund wird ebenfalls alsundbeschrieben. Dafür unterscheiden sich zwei andere Werte: Auf dem Tacho stehen nur, weshalb dieserauch stolzekosten soll.

Dererfreut seit 1999 mit seinemund bis zu. Die dritte Generation zieht den Blick des Betrachters auch auf ihr feines. Neben seinerpunktet dermit einer Vielzahl seinerzeit aufpreispflichtigerzur Unterstützung des Fahrers. Auch die genial versenkbarewar bei seinem Erscheinen nicht mehr serienmäßig an Bord, ist heute beim passenden Gebrauchten aber vorhanden.mit einfacher Ausstattung haben für nur fünf Personen Platz. "" hieß dervon 2012 bis zum. Danach fiel der Zuname wieder weg. Motoren mitbisstehen zur Wahl. Dazu gibt es Erdgas- und Autogasversionen, die ordentlich sparen können. Wer mit seinemgerne schnell fährt, greift zumstarken. Der sorgt für mächtig Vortrieb. Dieist in den Prüfkapiteln Fahrwerk, Licht, Bremsen und Umwelt durchschnittlich. Die Prüfer monieren gerne mal denund der. Allerdings sind das noch keine großen. Die gibt es bei dieser-Generation nämlich auch:! Eine Handvollsorgte während der Bauzeit für Ärger bei den Besitzern.musste die Abdeckung des Beifahrerairbags oder gleich die ganze Instrumententafel getauscht werden.machte die Anzeige der elektrischen Feststellbremse Probleme,brauchte derwegen fehlerhafter Zündchemikalien ein neues Airbagmodul.

Während desvon AUTO BILD konnte sich der großevor allem einen Ruf alsauf langer Strecke erarbeiten. Derwirkte beruhigend auf Fahrer und Passagiere, die effektiv zupackendentrugen ihr Übriges bei. Dasbügelte böse Straßenschäden erfolgreich aus, obwohles relativ straff abgestimmt hatte. In die Nähe seiner dynamischen Grenzen gebracht, quittierte der Zafira allzu wilde Gaspedal-Spielereien Spiel mit leichtem. Die Bedienung gestaltete sich dagegen vollkommen selbsterklärend, der bärenstarkemachte aus demeinen Reisemeister. Und(AGR steht für "Aktion Gesunder Rücken") sind sowieso ein Vorbild in Sachen Rückenhalt und Reisekomfort. Doch der Testwagen wusste auch zu. Das manuellefing mit steigender Laufleistung an zu hakeln, weil die Führung des Schalthebels nachließ. Nach nur 30.000 Kilometern waren die Einstiegsleisten. Das wies auf den Einsatz von unnötig billigemhin. Gleiches Bild beim arg billig geratenenim Fuß- und Laderaum. Dasempfand die Redaktion mit pixeligen Displays und verworrenen Funktionen insgesamt alsund zu komplex. Das, dieund derstürzten zudem mehrfach ab. Derdes Testwagens gönnte sich wie dasgerne eine störende Gedenksekunde. Darüber hinaus blieben die defektenan der Hinterachse beim Check in der Werkstatt unerkannt.

Einen gebrauchten Opel Zafira findet man zu zivilen Preisen, sogar als Euro-6-Diesel.

Nummer drei mag für manchen Geschmack etwaswirken, aber er bietet zum fairen Preis. Mit seinenLänge muss er keine Angst vorhaben, auch nicht in der Großstadt. Sein variablermacht ihn neben dem treuenauf Wunsch auch zum. Je nach Variante punktet er mit! Ist die optionaleim Einsatz, passen allerdings nur nochin den Kofferraum. Es können dann aber bis zuan Bord desreisen. Die großein Reihe eins und zwei des insgesamt weitläufig gestalteten Innenraums fällt positiv auf. Da haben dieihrem Van eine weitere Qualität mitgegeben. Mit ein paaraufgewertet, wird derzudem richtig komfortabel. Der Gebrauchtwagentest zeigte 2017, dass man die Macher in Rüsselsheim nur lassen musste, wenn man wollte, dass sie gute Autos bauen.Beimhatdas überfrachteteordentlich entrümpelt. Wer sich für eineninteressiert, der sollte sich nach einem Auto umsehen, das abvom Band gelaufen ist. Ab diesem Zeitpunkt schaffen dieund eignen sich daher für den fahrverbotfreien Einsatz in der Großstadt. Dass dertrotz AdBlue in Sachen Abgasreinigung mit einem Thermofenster arbeitet, muss erwähnt werden. Doch die Tatsache rüttelt nicht an der Abgasnorm.können deutlichehaben, weil Raumangebot und Zuladung gerne ausgenutzt werden. Perfekt aufgestellt ist dermit demEuro-6-Diesel. Und herrlich sparsam ist er obendrein.