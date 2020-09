Elektrischer Opel Zafira-e Life: Das kostet er, so fährt er sich

D

Mobile E-Auto-Ladegeräte Juice Booster 2 (bis 22 KW) Preis*: 999 Euro NRGkick 32 A Light (bis 22 KW) Preis: 950,90 Euro NRGkick 16 A Light (bis 11 KW) Preis: 925,90 Euro *Preise: Stand 20.04.2020 *Preise: Stand 20.04.2020

ie Preise für Opels Elektro-Kleinbus stehen fest:. Mit Umweltbonus und der temporären Mehrwertsteuersenkung reduziert sich der Preis auf 45.825 Euro. Dafür gibt es den elektrischen Zafira mit mittlerem Radstand (4,96 Meter Gesamtlänge) in der Ausstattung Selection. Die längste Version ist mit 54.625 Euro etwas teurer, sie wächst mittels hinterem Überhang auf 5,31 Meter. Am tiefsten muss man derzeit noch für die kleinste, 4,61 Meter lange Variante ins Portemonnaie greifen: Die kostet 56.700 Euro, ist aber auch nur als "Edition" mit mehr Ausstattung zu bekommen.AUTO BILD ist ihn in der Version mit mittlerem Radstand bereits gefahren.