Opel Zafira Life (2019): Infos, Maße, Motoren, Preis

Elektro-Zafira Life kommt 2021

Zu den Motoren gibt es noch keine Infos. AUTO BILD rechnet jedoch damit, dass sie den bekannten Aggregaten von PSA entsprechen. Nachdem der Opel Zafira Life am 18. Januar 2019 auf dem Brüsseler Automobilsalon vorgestellt ist, kann er ab Februar 2019 bestellt werden. Was den Preis angeht, schweigt Opel noch. AUTO BILD rechnet damit, dass der Einstiegspreis bei rund 35.000 Euro liegen wird. Schon jetzt kündigen die Rüsselsheimer eine elektrische Version des Zafira Life an. Ein bisschen Geduld ist aber noch gefragt. Die E-Variante soll 2021 bei den Händlern stehen.

Drei Versionen: Small, Medium und Large

Für den Shuttle-Betrieb gibt es optional Ledersitze. Die Vordersitze sind in den Versionen M und L gegen Aufpreis beheizbar und bieten eine Massagefunktion. Grundsätzlich stehen drei Karosserie-Versionen zur Auswahl: Als "Small" ist der Zafira Life 4,60 Meter lang, als "Medium" kratzt der Opel mit 4,95 Meter an der Fünf-Meter-Marke, der "Large" ist die längste Zafira Life-Version (5,30 Meter). Alle bieten bis zu neun Personen Platz. Der Zafira Life soll nicht höher bauen als 1,90 Meter – die Tiefgaragentauglichkeit ist also sichergestellt. Eine Ausnahme dürfte der Allrad-Ableger sein, der in Zusammenarbeit mit Allradspezialist Dangel entsteht und ab Marktstart bestellbar ist. Erwähnenswert ist der Wendekreis von minimal 11,30 Meter. Bei umgelegter Rückenlehne des Beifahrersitzes können Gegenstände mit bis zu 3,50 Meter Länge transportiert werden. Für die "S"-Version gibt Opel zudem ein Kofferraumvolumen von 1500 Litern an, wenn die Lehnen der dritten Sitzreihe umgeklappt sind. Sind alle rückwärtigen Sitze ausgebaut, passen bis zu 3397 Liter in den Zafira Life "Small".

Gut gefüllte Ausstattungsliste