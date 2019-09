Als die Rüsselsheimer sich nach dem ersten Schock umschauten, stellten sie fest: Die neuen Verwandten aus Frankreich sind eigentlich ganz patente Typen. Und sie haben brauchbare Autos. So kam als Mitgift der Zwangsehe der(seit zwei Jahren auch als Peugeot Traveller bekannt) zu den Opel-Händlern. Dort heißt er, aber bei dessen Anblick denkt niemand an den Zafira von früher. Dieser mannshohe Kasten macht sofort klar, dass er ein Bulli ist und demans Leder will. Kann der Zafira Life den altenpacken?

Sehr gefällig: Der Zafira Life ist hübsch gezeichnet, gleicht der Konfiguration des T6, ist aber etwas flacher.

Optisch zweifellos, denn hinter der längeren Nase erstreckt sich der gleiche nützliche Kasten wie bei VW, bei unserem Vergleich in der, die bei Familien so beliebt ist. Möbliert sind beide als luftigein der zweiten Reihe und einer breiten Lümmelbank ganz hinten. Da stürmen die kleinen Racker am liebsten als Erstes rein, dann geht das große Entdecken los: Papa, wofür ist das hier? Aber ehrlich, bei solchensind wir Erwachsenen doch nicht anders. Alles mal ausprobieren, die Fächer, Mitteltische, Klapptabletts, Umbausitze und– da kann die Vielfalt an (teuren) Extras verführen. Was fällt auf? In den Zafira Life steigt man bequem hinein, in den VW vier Zentimeter höher hinauf – man lernt denmit der Zeit schätzen. Der Multivan wirkt durch die hohen Fenster luftiger, er bietet auch einen Hauch mehr Platz, doch der Opel macht seine Sache als Gegen-Bulli sehr gut.