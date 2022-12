Königstein im schönen Taunus: Wir sind unterwegs mit dem vollelektrischen Funky Cat, ja, so heißt dieses 4,26-Meter-Autochen wirklich. Das ist ein Modell der Marke Ora, die wiederum zu Great Wall Motor gehört, einem China-Autobauer. Letztes Jahr hat die Company von Firmenchef Jack Wey 1,28 Millionen Autos verkauft. Tendenz rapide steigend.

Funky Cat bedeutet so viel wie "irre Katze", wir finden allein die Form echt irre. Vorn zwei runde Augen und konturierte Haube wie bei Mini , hinten ein runder Popo wie einst beim Käfer . Sieht schon putzig aus, dieser Ora. Die Chinesen sagen, das sei "RetroFuturism" und dass das alles auch ziemlich europäisch wirken solle. Wir meinen, dass du das Auto vor Aldi oder Lidl schnell wiederfindest.

Eigene Linie: Das runde Heck erinnert uns ein wenig an den Käfer. Die Chinesen nennen das Design "RetroFuturism".

Bevor wir weiterfahren auf den Großen Feldberg, mit 881 Metern der Gipfel des Taunus, müssen wir Ora kurz erklären. Die kommen 2023 nach Deutschland, Importeur ist die deutsche Emil-Frey-Gruppe in Friedberg (Hessen), die bislang Autos von Mitsubishi und Subaru zu uns bringt. Es gibt schon 140 Händler, 200 sollen es 2023 sein. 6000 Autos wollen sie im nächsten Jahr verkaufen, die ersten sind schon auf Schiffen unterwegs.

Sprachbedienung gehorcht aufs Wort



Unser schwarzer Testwagen ist ein Prototyp, Ora-Sprecher Jörg Machalitzky sagt: "Es funktioniert noch nicht alles so, wie es später sein wird." Und doch geht schon einiges. Die Sprachbedienung, der man einen eigenen Namen geben kann, etwa: "Hallo Frau Müller, fahr mich nach Friedberg in die Emil-Frey-Straße 2." Nach zehn Sekunden geht es los.

Die Dame öffnet auf Zuruf auch die Kofferraumklappe. Nach drei Sekunden ist sie oben, nach weiteren drei wieder unten. Bedienung per Sprache geht auch mit Heizung, Fenster, Massagesitz. Wenn jetzt Stau wäre, könnten wir ein Spiel spielen oder "Frau Müller" würde Witze erzählen. Irre!

Aber es geht ja immer noch ums Fahren. Können die Chinesen da auch punkten? Sagen wir so: Sie müssen noch mal ins Feintuning! Die Straße zum Großen Feldberg ist kurvig und heute nass, es regnet immer mal wieder. Auf den Reifen haben wir vor Abfahrt neben dem Format 215/50 R 18 noch den Namen "Giti" gelesen, jetzt wünschen wir uns mehr Bodenhaftung.

Traktionsprobleme trüben den Fahrspaß



Nicht optimal: Unser Vorserienfahrzeug zeigte starkes Untersteuern. Die Reifen sollen aber in der Serie noch geändert werden.

Was sich nicht ändern sollte: Der China-Mini fährt sich leichtfüßig, 171 Elektro-PS machen Spaß und sorgen mit der leichtgängigen Lenkung und dem knackigen Fahrwerk dafür, dass man den City-Floh angenehm dirigieren kann. Wir sind unterwegs mit dem kleinen Akku , 48 kWh bedeuten 310 Kilometer Reichweite , mit der 64-kWh-Batterie sind gut 100 Kilometer mehr drin.

Beim Laden ist der Ora zu langsam



Aber beide Male steht ein riesiger Nachteil auf der Anzeige der Schnellladesäule: 67 kW ist das maximale Ladetempo, also von leer auf 80 Prozent in 50 Minuten mit kleinem Akku, in einer Stunde mit dem großen. Viel zu langsam!