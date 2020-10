Osram Night Breaker LED: LED-Lampe zum Nachrüsten

Oder ab sofort die neue Osram Night Breaker LED. Voraussetzung: Das Auto befindet sich auf der Liste (siehe Tabelle). Denn für die Kombination der betreffenden Scheinwerfer mit der Lampe hat Osram eine Allgemeine Bauartgenehmigung erwirkt, vergleichbar mit Sonderrädern, Spoilern etc. LED-Scheinwerfer haben sich durchgesetzt, kaum noch ein Neuwagen verlässt ohne sie das Werk. Und bei E-Autos sind die wegen des um rund zwei Drittel geringeren Strombedarfs ohnehin die erste Wahl. Auch die Ausleuchtung ist mittlerweile recht gut, die Nachrüstung in ältere Autos aber bislang aufwendig und teuer. Und einfach LED-Lampen in die vorhandenen Halogenscheinwerfer zu stecken, ist illegal. Das liegt daran, dass jeder Scheinwerfer nur mit der Lampe betrieben werden darf, mit der er die Typprüfung absolviert hat. Wenn also H7 drin war, darf auch nur H7 rein.Voraussetzung: Das Auto befindet sich auf der Liste (siehe Tabelle). Denn für die Kombination der betreffenden Scheinwerfer mit der Lampe hat Osram eine Allgemeine Bauartgenehmigung erwirkt, vergleichbar mit Sonderrädern, Spoilern etc.

Genügend Licht, ohne dass jemand geblendet wird

Zum Verkaufsstart ist die Lampe für 20 Typen zugelassen. Es sollen aber weitere dazukommen. Die Lichtfarbe liegt mit 6000 Kelvin allerdings dicht am Tageslicht, was die Sichtbarkeit von Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen verbessert. Für diese Autos passt die Night Breaker LED Marke Modell Baujahr* Audi Audi A4 8E 04/03 Audi Audi A3 8P 02/03 Audi Audi A3 8PA 06/06 BMW 2er Active Tourer UKL-L 2er Gran Tourer UKL-L 08/14 Alfa Romeo Giulietta 940 12/09 Ford Mondeo BA7 12/09 Opel Astra P-J 09/09 Opel Astra Sports Tourer P-J/SW 09/10 Opel Astra Van P-J/V 12/10 Opel Sports Tourer Van P-J/SW/V 12/10 Peugeot 308 L 05/13 Skoda Octavia 5E 12/10 VW Polo 6R 03/09 VW Polo 6R 08/10 VW Passat 3C 10/09 VW Passat 3C 08/10 *Produktionsstart bis -ende Damit ist sichergestellt, dass die Lampe in den Scheinwerfer passt, sich der Deckel an der Rückseite schließen lässt und die Leuchtweitenregulierung weiterhin funktioniert. Vor allem aber, dass auch die lichttechnischen Anforderungen erfüllt werden. Also genügend Licht auf die Straße kommt und trotzdem niemand geblendet wird. Im Gegensatz zu den zahlreichen illegalen Import-LED-Lampen, bei denen in unseren Tests immer genau das der Fall war. Die Osram-LED-Lampe hält die Grenzwerte einer Halogen-H7 ein, liefert einen Lichtstrom von 1500 Lumen.

Rund 130 Euro ist natürlich teurer, als für einen Satz guter Halogenlampen zu veranschlagen wären. Allerdings gibt Osram die Lebensdauer der Night Breaker LED auch mit rund 2500 Stunden an, was etwa zehnmal so lang ist wie bei einer Halogen-H7. Damit wird die Nachrüst-LED unterm Strich sogar zur Sparlampe. Autoteile bei ebay Osram Night Breaker LED Adapter für Osram Night Breaker LED Bleibt der Preis:

So funktioniert der Einbau

für manche Modelle ist aber ein Adapter zur Befestigung erforderlich sowie einer für die Lampenausfallkontrolle. Infos unter Die Night Breaker LED ersetzt nur H7-Lampen und ist ausschließlich zulässig für die Fahrzeuge in der Tabelle. Der Einbau funktioniert wie bei einer Halogenlampe,sowie einer für die Lampenausfallkontrolle. Infos unter osram.de . Dort gibt es auch die Allgemeine Bauartgenehmigung zum Download, die im Fahrzeug mitgeführt werden muss. Und in der Verpackung liegen zwei Aufkleber für die Scheinwerfer als Hinweis an die Werkstatt

Fazit: Gut, wenn das Licht heller und weiter leuchtet und trotzdem alle Vorschriften erfüllt. Doch wichtiger ist, dass die Tuning- und Bastelfraktion nun endlich legal auf LED-Licht umrüsten kann und nicht mehr irgendwelchen Müll aus dem Internet in ihre Scheinwerfer stopft und damit andere Autofahrer blendet.