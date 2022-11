Inzwischen ist der Hot Hatch ein beliebter Klassiker – und richtig teuer. Wie wäre es also, einen nagelneuen 205 GTI zu fahren, der auch noch in vielen Punkten verbessert wurde? Diese Frage beantwortet die britische Firma Tolman Racing mit einem Restomod

Peugeot 205 GTI Restomod



Restomods sind natürlich schon lange nichts Neues mehr. Das Geschäft boomt seit Jahren, und mittlerweile haben die meisten automobilen Ikonen mindestens eine Restomod-Behandlung hinter sich. Trotzdem noch nie davon gehört? Die Idee ist denkbar einfach: Man nehme beliebte Old-/Youngtimer und pflanze moderne Technik in die originale Hülle. So geschehen auch bei diesem Peugeot 205 GTI

Verantwortlich hierfür ist die Firma Tolman Racing, die 2007 von Christopher Tolman gegündet wurde. Neben verschiedensten Motorsport-Aktivitäten ist das Unternehmen seit Neuestem auch im Restomod-Business aktiv. Im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern wählt Tolman jedoch einen etwas anderen Ansatz. Anstatt einfach "nur" moderne Technik in den originalen Peugeot zu dübeln, ist der 205 GTI Tolman Edition mehr eine Art Restauration, bei der einzelne Teile verbessert oder getauscht werden.

Kaum vom Original zu unterscheiden



Der Clou: Auf den ersten und auch auf den zweiten Blick ist der Restomod nicht vom Original zu unterscheiden. Selbst absolute Peugeot-Profis müssen ganz genau hinschauen, um die Unterschiede zu erkennen. So lugt hinter den originalen 15-Zoll-Speedline-Felgen eine größere AP Racing-Bremsanlage (mit Stahlflex-Leitungen) hervor, die originalen Scheinwerfer und Rückleuchten wurden mit LED-Technik ausgestattet, und es gibt mehrere dezente Tolman-Schriftzüge. Das war's – zumindest optisch.

Über 700 Arbeitsstunden stecken im GTI



Genau genommen ist das aber nur der Anfang, denn in jeden Restomod von Tolman fließen über 700 Arbeitsstunden. Als Basis dient ein originaler Peugeot 205 GTI, der bis auf die Rohkarosse zerlegt wird, anschließend entrostet und versiegelt. Erst dann beginnen die eigentlichen Modifikationen.

Der Motor wird geöffnet und komplett neu aufgebaut. Dabei haben die Kunden die Wahl zwischen dem kleineren 1,6-Liter- und dem beliebten 1,9-Liter-Vierzylinder, der ab Werk maximal 128 PS (mit Kat 120 PS) an die Vorderräder abgibt. Tolman tauscht den 8V-Zylinderkopf gegen eine 16V-Variante aus, verbaut schärfere Nockenwellen, einen Sportauspuff und eine angepasste Motorelektronik. Am Ende sollen bis zu 200 PS und 217 Nm (Serie 160 Nm) auf gerade mal 900 Kilo Leergewicht treffen.

Digitale Instrumente sehen aus wie die originalen



Die Überarbeitung des Innenraums fällt genauso behutsam aus wie die Veränderungen am Exterieur. Die originalen Sitze werden mit zeitgenössischem Stoff bezogen, und es gibt neue rote Teppiche. Das Lenkrad des ersten Kundenfahrzeugs ist in Alcantara ausgeführt, und ein Blaupunkt Bremen Radio mit DAB fügt sich nahtlos in die originale 80er-Jahre-Optik des Cockpits ein.