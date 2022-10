In der neuesten Generation, ist der Peugeot 308 zu einem echten Hingucker herangewachsen. Nun ist der Franzose nicht nur praktisch und kompakt, sondern auch schick. In der Basis – als Allure PureTec 130 – leistet der 308 131 PS, 230 Nm maximales Drehmoment, wird mit einem manuellen Sechsgang-Getriebe gefahren und erreicht die 100 km/h aus dem Stand in 9,6 Sekunden. Gezahlt werden müssen für den Peugeot mindestens 30.450 Euro, doch dank eines aktuellen Leasing-Angebots, wird es für Privatkunden deutlich günstiger.