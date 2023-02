Der Peugeot 508 fährt seit 2018 bereits in zweiter Generation vor, doch viel Ähnlichkeit zum Vorgänger ist nicht erkennbar. Aus der eher unscheinbaren Limousine ist ein schickes Modell mit sportlicher Optik geworden. Günstig ist der Franzose jedoch nicht, der Basispreis liegt bei 44.350 Euro. Dafür gibt es den 508 mit 131 PS starkem Benzinmotor, Automatikgetriebe und in der Ausstattungslinie "Allure Pack". Gut für Geschäftskunden: Die Limousine kann in der " GT "-Linie zurzeit zu attraktiven Konditionen geleast werden!