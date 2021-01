Vielgibt es den Peugeot 508 SW PureTech in der Ausstattungslinie Active . Privatkunden können den Konkurrenten des Mazda6 oder Volvo V60 für nur(133,31 Euro netto) pro Monat leasen – und das. Dafür liegen die Überführungskosten mit 1090 Euro eher am oberen Ende der Skala. Auf den Leasingzeitraum vonergibt sich dennoch ein unschlagbarerin Höhe von. Dieser Preis versteht sich ohne Versicherung, Steuer und Benzin.

Diegibt der Leasinganbieter mitan. Unter der Haube des Peugeot 508 SW sitzt der neue Basis-Benziner: ein, der serienmäßig an einegekoppelt ist. Mit einer Beschleunigungszeit von zehn Sekunden auf 100 km/h und einem Topspeed von 204 km/h ist der Peugeot sicherlich kein Sport-Kombi. Dies bestätigt der AUTO BILD-Test , der den 508 SW allgemeinausweist. Dafür dürfte sich der Durst des Dreizylinder-Benziners im Rahmen halten. Peugeot gibt optimistische fünf Liter auf 100 Kilometer an. Unter realen Bedingungen dürfte dieser Wert eher bei sieben Litern pro 100 Kilometer liegen. Da es sich bei diesem Angebot um die Basis Active handelt, ist die Ausstattung eher übersichtlich. Serienmäßig an Bord sind: Einparkhilfe vorne und hinten plus Rückfahrkamera, Spurhalte-Assistent, Tempomat, Klimaautomatik, Metallic-Lackierung und mehr. Allerdings ist hier die Rede von einemmit etwa vier Monaten Lieferzeit, sodass die Ausstattung gegen einen Mehrpreis angepasst werden kann.