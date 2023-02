Runter von der Autobahn, kurz in die Stadt. Mal schnell in eine Parklücke zwängen? Geht trotz 4,78 Meter Länge erstaunlich gut. Der Clou: Die Vorderräder lassen sich extrem anwinkeln. Auch schlechte Straßen sind mit dem aufgebrezelten Fünfer richtig entspannt. Selbst die 20-Zöller kosten kaum Komfort. In den Kofferraum passt eine Menge rein. Das sieht man ihm wegen seiner schrägen Linien und des flach gedrückten Dachs gar nicht an.