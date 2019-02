Gentle Tent bietet eine aufblasbare Wohnkabine an. Bis zu drei Personen können darin schlafen.

Das Angebot an Wohnkabinen ist mittlerweile groß. Dementsprechend ist die Preisspanne riesig. Von rund 17.000 Euro bis zu mehr als 160.000 Euro ist alles dabei – je nach Ausstattung. Schlafplätze für zwei Personen im Alkoven, Küchenzeile, die mit Geschirr und Co. ausgestattet werden kann, und selbst ein Bad sind oftmals Standard. Die größten Anbieter für Pick-up-Wohnkabinen in Deutschland sind Tischer, Bimobil und Nordstar. So bietet Tischer beispielsweise zehn Varianten für alle gängigen Pick-ups an. Die neuste Wohnkabine Trail 230 S eignet sich für die Mercedes X-Klasse und den. Der Preis: ab 30.908 Euro. Aber auch kleinere Hersteller müssen sich nicht verstecken. So hat Ziegler Adventure eine Wohnkabine im Angebot, die in der Vollausstattung ein elektrisches Aufstelldach, eine Solaranlage, eine Litium-Ionen-Batterie, einen Wasserfilter, Echtholzfurnier und einen Flachbildfernseher mit Wechselrichter und Antenne hat. Der Preis: rund 65.000 Euro. Wer es etwas günstiger will, sollte sich die Idee der Schweizer Firma Gentle Tent anschauen. Das aufblasbare Zelt namens GT Pick-up wird einfach auf das Fahrzeugdach montiert und aufgeblasen. Für nur 3500 Euro gibt es innerhalb von 15 Minuten eine Wohnkabine mit bis zu drei Schlafplätzen – allerdings ohne Küche und Bad.