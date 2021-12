Toni Piëch (ja, einem Sohn von Konzept in Genf vorgestellt wurde, sie täuschen sich noch immer. Das wird sowieso nichts, Träumereien, Geldverbrennung – so oder ähnlich mögen manche über das Projekt von(ja, einem Sohn von Ferdinand Piëch und Porsche-Enkel) geurteilt haben. Sie täuschten sich vor zwei Jahren, als dasvorgestellt wurde, sie täuschen sich noch immer.

Auto-ABO ID.3, Golf, Multivan, Ateca und weitere Modelle von VW, Seat und Skoda im Auto-Abo Flatrate, kurze Mindestlaufzeiten und monatliche Kündbarkeit: ID.3 ab 499 Euro/Monat, Seat Ateca ab 499 Euro/Monat. Jetzt Preise vergleichen! Zum Angebot In Kooperation mit



Der zweisitzige Sportwagen-Prototyp Piëch GT absolvierte erfolgreich jenseits der 200 km/h Testfahrten, jetzt wurde eine Entwicklungspartnerschaft bekannt gegeben, die aufhorchen lässt: mit dem Berliner Software-Start-up Incari. Müssen Sie nicht kennen. Aber: Die Nummer von Osman Dumbuya, dem Gründer und CEO, haben viele deutsche Autovorstände in der Tasche. Er sagt: "Unsere Plattform Incari Studio revolutioniert die Mensch-Maschine-Schnittstelle in der Autobranche." Was er damit meint: Mit nur drei Kreativen wurde das Bediensystem für den Piëch GT in nur sechs Monaten entwickelt. Es gibt nur ein Tool für alles. Wir haben die Rückfahrkamera vergessen? Macht nichts, ein paar Klicks, nach fünf Minuten ist sie integriert. Und so weiter.

Zoom Klassisches Layout: Klassischer Tacho und Lenkrad dominieren den Arbeitsplatz des GT.





Beim Innenraum zählt Geschwindigkeit



Man sieht es dem Innenraum nicht an. Das Interieur dominiert vor dem Fahrer ein klassischer Tacho, dazu kommen drei eher kleine synchronisierte Bildschirme plus Augmented Reality. Mehr nicht? Piëch. "Der Screen altert am schnellsten, deshalb haben wir uns für klassische Bildschirme und gegen ein dominantes Riesenteil entschieden. Geschwindigkeit ist heute in der Branche wichtiger als Größe." Vom Papier zur Serie will Piëch – auch für das noch geplante SUV und eine viersitzige Sportlimo – nur zwei Jahre brauchen.

Zoom Die "Väter" des Piëch GT: Toni Piëch (rechts) und Incari-Gründer Osman Dumbuya sind jetzt ein Team.





Es fehlt Unterstützung aus der Politik

drei E-Motoren (zwei hinten, einer vorn), 611 PS, wiegt mit 1800 Kilogramm 500 weniger als ein Taycan, 1000 weniger als der neue Tesla Roadster (der aber auch mehr drei Sekunden auf 100 km/h. Ladezeit: acht Minuten auf 80 Prozent der 500 Kilometer Reichweite . Das Auto kann sich per Modultausch immer wieder erneuern, es altert weder technisch noch in der klassischen Form, so versteht der Gründer Nachhaltigkeit. Apropos Tempo: Der GT hat(zwei hinten, einer vorn),, wiegt mit 1800 Kilogramm 500 weniger als ein, 1000 weniger als der neue(der aber auch mehr Reichweite haben soll), spurtet inLadezeit:der. Das Auto kann sich per Modultausch immer wieder erneuern, es altert weder technisch noch in der klassischen Form, so versteht der Gründer Nachhaltigkeit.

OBD-Adapter Jetzt den Carly-Adapter bestellen und mit Rabattcode AUTOBILD 15 % sparen! Fehlerdiagnose, Codierung und Gebrauchtwagen-Check: Mit dem OBD-Adapter für Android und iOS holst du dir die Kontrolle über dein Auto zurück! Zum Angebot In Kooperation mit



Beide CEOs beklagen den Entwicklermangel, die fehlende Unterstützung durch Politik und Finanzierer. Piëch sagt: "Uns ist gelungen, woran die allermeisten – auch die ganz großen – Hersteller bislang scheitern: eine smarte, softwarebasierte Zusammenarbeit von Designern und Ingenieuren." Dumbuya sagt: "Wenn ich manchmal Vorstände auf der Bühne blumig von der Zukunft reden höre und gleichzeitig in meinem Handy genau von dieser Firma ein Hilferuf kommt, was soll ich da sagen? Mich wundert es nicht. Ganze Jahrgänge von der Uni wegzukaufen reicht eben allein nicht aus, um Erfolg zu haben."